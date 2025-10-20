Žiadny ústup z Donbasu nebude. Zelenskyj zmietol zo stola Putinove návrhy: Sú nefunkčné

Moskva trvá na odchode Ukrajiny z týchto dvoch oblastí, no podľa Zelenského je takáto požiadavka „neprijateľná“, cituje ukrajinského lídra agentúra UNIAN.
Nefunkčný Model
Zelenskyj dôrazne odmietol ruské argumenty, ktoré slúžia ako zdôvodnenie nároku Moskvy na ukrajinské územia.
„Rusi sa odvolávajú na svoj takzvaný referendom, uskutočnený už po okupácii. Je to nezákonné a nemá to nič spoločné s realitou,“ povedal Zelenskyj.
Zároveň odmietol brať do úvahy argumenty týkajúce sa začlenenia Donbasu do ruskej ústavy, pričom poukázal na absurditu takéhoto prístupu.
„Ak zajtra Putin niečo ďalšie zahrnie, budeme musieť opäť odísť z nejakého územia? A ak ja zahrniem do Ústavy Ukrajiny napríklad dve oblasti Ruska, budú oni odchádzať z týchto území? To je nefunkčný model,“ zdôraznil ukrajinský prezident.
Prezident priznal, že územná otázka, týkajúca sa Donbasu, Záporožskej a Chersonskej oblasti, „zostáva nejasná“ v rámci medzinárodných rokovaní. „Rusi pravdepodobne myslia, že sa nebudú posúvať ďalej, zatiaľ čo Američania to vnímajú ako možný návrat území Ukrajine,“ vysvetlil.
Zelenskyj varoval, že ak Ukrajina pristúpi na územné riešenie, ktoré je pre ňu neprijateľné, bude to mať vplyv na všetky ostatné body prípadnej dohody.
„Teraz to nezaznelo. Ale je jasné, že ak Ukrajina ‚zje to, čo položili na tanier‘, teda zlé územné riešenie, tak všetko ostatné sa pokúsia vyriešiť aj bez nás,“ povedal Zelenskyj.
Prezident však dodal, že Ukrajina nebude porušovať dohody, ak bude mať reálne bezpečnostné záruky a zastavenie paľby.