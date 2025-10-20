Pravda Správy Svet Žiadny ústup z Donbasu nebude. Zelenskyj zmietol zo stola Putinove návrhy: Sú nefunkčné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia s novinármi kategoricky odmietol požiadavku Moskvy na odstúpenie Doneckej a Luhanskej oblasti ako podmienku ukončenia vojny. Zelenskyj jasne vyhlásil, že „Ústup z Donbasu nebude a postoj Ukrajiny v tejto otázke zostáva nezmenený.“

20.10.2025 10:35
Volodymyr Zelenskyj, Trump, Biely dom Foto: ,
Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj oproti Bielemu domu po stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom v piatok 17. októbra 2025 vo Washingtone.
Moskva trvá na odchode Ukrajiny z týchto dvoch oblastí, no podľa Zelenského je takáto požiadavka „neprijateľná“, cituje ukrajinského lídra agentúra UNIAN.

Nefunkčný Model

Zelenskyj dôrazne odmietol ruské argumenty, ktoré slúžia ako zdôvodnenie nároku Moskvy na ukrajinské územia.

„Rusi sa odvolávajú na svoj takzvaný referendom, uskutočnený už po okupácii. Je to nezákonné a nemá to nič spoločné s realitou,“ povedal Zelenskyj.

Zároveň odmietol brať do úvahy argumenty týkajúce sa začlenenia Donbasu do ruskej ústavy, pričom poukázal na absurditu takéhoto prístupu.

Ukrajina, vojaci Čítajte viac Pasca menom Donbas: ISW vysvetľuje, prečo Putin tak túži po tejto oblasti

„Ak zajtra Putin niečo ďalšie zahrnie, budeme musieť opäť odísť z nejakého územia? A ak ja zahrniem do Ústavy Ukrajiny napríklad dve oblasti Ruska, budú oni odchádzať z týchto území? To je nefunkčný model,“ zdôraznil ukrajinský prezident.

Prezident priznal, že územná otázka, týkajúca sa Donbasu, Záporožskej a Chersonskej oblasti, „zostáva nejasná“ v rámci medzinárodných rokovaní. „Rusi pravdepodobne myslia, že sa nebudú posúvať ďalej, zatiaľ čo Američania to vnímajú ako možný návrat území Ukrajine,“ vysvetlil.

Zelenskyj varoval, že ak Ukrajina pristúpi na územné riešenie, ktoré je pre ňu neprijateľné, bude to mať vplyv na všetky ostatné body prípadnej dohody.

„Teraz to nezaznelo. Ale je jasné, že ak Ukrajina ‚zje to, čo položili na tanier‘, teda zlé územné riešenie, tak všetko ostatné sa pokúsia vyriešiť aj bez nás,“ povedal Zelenskyj.

Prezident však dodal, že Ukrajina nebude porušovať dohody, ak bude mať reálne bezpečnostné záruky a zastavenie paľby.

