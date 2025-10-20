Veľké internetové aplikácie hlásia poruchy, dotkne sa to miliónov ľudí po celom svete. Čo sa stalo?

Služba Amazon Web Services (AWS), ktorá patrí maloobchodnému internetovému gigantovi Amazon, uvádza „zvýšenú chybovosť a latenciu pre viacero služieb AWS v regióne US-EAST-1“. Ide o oblasť amerického štátu Virgínia na východe Spojených štátov.Čítajte viac Snapchat, Duolingo, Signal a ďalšie populárne aplikácie majú globálny výpadok. Môže sa týkať aj vás
BBC menuje niekoľko aplikácií či webových stránok, ktoré riadne nefungujú. Sú medzi nimi Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton či Rocket League.
Problémy má podľa BBC aj stránka britského daňového úradu a banky Halifax, Lloyds či Bank of Scotland. Britská televízia upozorňuje, že vzhľadom na to, koľkým platformám poskytuje svoje služby AWS, postihnutých aplikácií či webových sídel môže byť oveľa viac.
AWS podľa svojho vyhlásenia okamžite nasadila svojich technikov, ktorí „aktívne pracujú na zmiernení problému a zároveň na úplnom pochopení jeho základnej príčiny“.