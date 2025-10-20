Ministri podporili návrh ukončiť dovoz ruského plynu do EÚ do konca roka 2027

Návrh Európskej komisie (EK) z mája tohto roka sa vzťahuje tak na plyn z plynovodov, ako aj na skvapalnený zemný plyn (LNG) a je kľúčovým výstupom plánu REPowerEU. Návrh už minulý týždeň podporili europoslanci z výborov pre energetiku (ITRE) a pre medzinárodný obchod (INTA) a očakáva sa, že čoskoro sa začnú takzvané trialógy, teda rozhovory medzi Európskym parlamentom (EP), Radou EÚ, ktorá zastupuje členské štáty, a Európskou komisiou.
Maďarsko a Slovensko stále ruský plyn odoberajú. Na ukončenie odberu ruských energií oba štáty opakovane vyzývala ako EÚ, tak aj jej členovia a ďalší štátnici. Vo svojom nedávnom prejave k Valnému zhromaždeniu OSN podobný krok požadoval tiež americký prezident Donald Trump, ktorý si následne o ruských energiách telefonoval priamo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.
Slovenský premiér Robert Fico návrh EK ukončiť dovoz ruského plynu do EÚ opakovane kritizoval a označil ho za ideologický. Povedal napríklad, že krok povedie k zvýšeniu cien plynu. Slovensko podľa neho tiež príde o tranzitné poplatky za prepravu ruského plynu a bude musieť naopak platiť viac za dopravu plynu pre vlastnú potrebu z iných zdrojov. Fico tiež upozornil na riziko, že Slovensko bude čeliť arbitráži, ak nedodrží kontrakt s ruským koncernom Gazprom o dodávkach plynu.