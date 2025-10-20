Pravda Správy Svet Ministri podporili návrh ukončiť dovoz ruského plynu do EÚ do konca roka 2027

Ministri podporili návrh ukončiť dovoz ruského plynu do EÚ do konca roka 2027

Únioví ministri energetiky dnes podporili návrh na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska do Európskej únie, pričom úplný zákaz by mal byť zavedený od 1. januára 2028. Podľa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ kompromis nepodporili len dva štáty. V minulosti mali k návrhu výhrady najmä Slovensko a Maďarsko. Na presadenie návrhu však stačila kvalifikovaná väčšina, tak bolo možné dnes Bratislavu a Budapešť prehlasovať.

20.10.2025 12:19
debata (2)
Fico: Nikto by nám nemal prikazovať, odkiaľ brať ropu a plyn
Video

Návrh Európskej komisie (EK) z mája tohto roka sa vzťahuje tak na plyn z plynovodov, ako aj na skvapalnený zemný plyn (LNG) a je kľúčovým výstupom plánu REPowerEU. Návrh už minulý týždeň podporili europoslanci z výborov pre energetiku (ITRE) a pre medzinárodný obchod (INTA) a očakáva sa, že čoskoro sa začnú takzvané trialógy, teda rozhovory medzi Európskym parlamentom (EP), Radou EÚ, ktorá zastupuje členské štáty, a Európskou komisiou.

Maďarsko a Slovensko stále ruský plyn odoberajú. Na ukončenie odberu ruských energií oba štáty opakovane vyzývala ako EÚ, tak aj jej členovia a ďalší štátnici. Vo svojom nedávnom prejave k Valnému zhromaždeniu OSN podobný krok požadoval tiež americký prezident Donald Trump, ktorý si následne o ruských energiách telefonoval priamo s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.

Slovenský premiér Robert Fico návrh EK ukončiť dovoz ruského plynu do EÚ opakovane kritizoval a označil ho za ideologický. Povedal napríklad, že krok povedie k zvýšeniu cien plynu. Slovensko podľa neho tiež príde o tranzitné poplatky za prepravu ruského plynu a bude musieť naopak platiť viac za dopravu plynu pre vlastnú potrebu z iných zdrojov. Fico tiež upozornil na riziko, že Slovensko bude čeliť arbitráži, ak nedodrží kontrakt s ruským koncernom Gazprom o dodávkach plynu.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine #ruský plyn
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"