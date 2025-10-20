Pomoc do Gazy opäť prúdi. Izrael navštívili Trumpovi emisári, prísť má aj Vance

Izrael v nedeľu napriek prímeriu pokračoval v leteckých útokoch v Pásme Gazy. Palestínske i izraelské médiá informovali o úderoch najmä v centrálnej časti tejto palestínskej enklávy.
Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že palestínski militanti ráno porušili prímerie vypálením protitankovej strely na izraelské ženijné vozidlá a tiež paľbou na izraelských vojakov v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Podľa izraelských úradov si útok vyžiadal životy dvoch vojakov.
V reakcii na to Izrael podnikol najsilnejšie letecké údery od 10. októbra, keď vstúpilo do platnosti prímerie sprostredkované americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Izraelská armáda uviedla, že „v reakcii na hrubé porušenie dohody o prímerí… zasiahla desiatky teroristických cieľov Hamasu v celom Pásme Gazy“. Dodala, že medzi nimi boli aj sklady zbraní patriace militantom.
Hnutie Hamas obvinenia z útoku odmietlo. Zdroje z nemocníc v Pásme Gazy zároveň naznačujú, že pri izraelských útokoch zahynulo 44 Palestínčanov.Čítajte viac Desiatky úderov na Hamas. Izrael po sérii útokov oznámil, že obnovil prímerie v Gaze. Obe strany hlásia obete
Ozbrojené krídlo Hamasu trvá na tom, že hnutie prímerie dodržiava a nie si je vedomé žiadnych stretov s izraelskými vojakmi. „Potvrdzujeme náš plný záväzok k implementácii všetkého, na čom sme sa dohodli, a to predovšetkým k prímeriu vo všetkých oblastiach Pásma Gazy,“ vyhlásili Brigády Izzadína al-Kassáma.
Pomoc znovu prúdi do Gazy
Politické vedenie Izraela nariadilo, aby „humanitárna pomoc naďalej prichádzala do Pásma Gazy cez hraničný priechod Kerem Šalom a ďalšie priechody v plnom súlade s podpísanou dohodou“, uviedol izraelský bezpečnostný predstaviteľ. Doposiaľ však nie je jasné, koľko priechodov bolo skutočne otvorených.
Izraelské bezpečnostné zdroje tiež uviedli, že hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom zostane až do odvolania pre osobnú dopravu uzavretý. Po uzavretí prímeria boli v rámci dohody rozšírené dodávky humanitárnej pomoci s cieľom umožniť vstup 600 nákladných vozidiel denne.