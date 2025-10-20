Po páde z okna gymnázia na Vysočine zomrel 13-ročný chlapec

Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi, uviedla to polícia na sociálnej sieti X. „Na miesto mieria psychológovia a krízoví interventi zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS), ktorí sú pripravení poskytnúť potrebnú starostlivosť rodine a žiakom školy,“ napísala polícia.
Podľa policajnej hovorkyne Dany Čírtkovej mal chlapec z okna vypadnúť pred jedenástou hodinou dopoludnia. Prečo sa tak stalo, kriminalisti na mieste vyšetrujú. Ďalšie informácie ale polícia neoznámila, uviedol portál idnes.cz.
„Bolo to dieťa a aj s ohľadom na rodinu nemôžeme k udalosti povedať viac,“ konštatovala Čírtková.
Pri gymnáziu dopoludnia zasahovala ako pozemná posádka záchranárov, tak vrtuľník z Jihlavy. „Bohužiaľ, zranenia chlapca neboli zlučiteľné so životom. Zomrel na mieste,“ uviedol hovorca záchranárov na Vysočine Petr Janáček.
„Prebieha vyšetrovanie, k čomu vlastne došlo,“ potvrdil riaditeľ školy Libor Veselý. Ani on ale viac informácií podať nechcel. Neoznámil ani to, z akej výšky chlapec spadol. „Ospravedlňujem sa, mám tu rokovania so psychológmi, skladám telefón,“ uviedol pre portál.