Po páde z okna gymnázia na Vysočine zomrel 13-ročný chlapec

Česká polícia preveruje okolnosti tragickej udalosti v Bystřici nad Pernštejnem v kraji Vysočina, kde v pondelok na miestnom gymnáziu zomrel 13-ročný chlapec po tom, ako vypadol z okna.

20.10.2025 13:54
Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi, uviedla to polícia na sociálnej sieti X. „Na miesto mieria psychológovia a krízoví interventi zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS), ktorí sú pripravení poskytnúť potrebnú starostlivosť rodine a žiakom školy,“ napísala polícia.

Podľa policajnej hovorkyne Dany Čírtkovej mal chlapec z okna vypadnúť pred jedenástou hodinou dopoludnia. Prečo sa tak stalo, kriminalisti na mieste vyšetrujú. Ďalšie informácie ale polícia neoznámila, uviedol portál idnes.cz.

„Bolo to dieťa a aj s ohľadom na rodinu nemôžeme k udalosti povedať viac,“ konštatovala Čírtková.

Pri gymnáziu dopoludnia zasahovala ako pozemná posádka záchranárov, tak vrtuľník z Jihlavy. „Bohužiaľ, zranenia chlapca neboli zlučiteľné so životom. Zomrel na mieste,“ uviedol hovorca záchranárov na Vysočine Petr Janáček.

„Prebieha vyšetrovanie, k čomu vlastne došlo,“ potvrdil riaditeľ školy Libor Veselý. Ani on ale viac informácií podať nechcel. Neoznámil ani to, z akej výšky chlapec spadol. „Ospravedlňujem sa, mám tu rokovania so psychológmi, skladám telefón,“ uviedol pre portál.

