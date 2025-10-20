Pravda Správy Svet Tragédia v Lyone. Pri požiari bytu zomreli štyri osoby, desať sa zranilo

Tragédia v Lyone. Pri požiari bytu zomreli štyri osoby, desať sa zranilo

Požiar, ktorý v pondelok skoro ráno vypukol v desaťposchodovom bytovom dome vo francúzskom Lyone, si vyžiadal štyri obete na životoch a desať zranených, informovala televízia BFM.

20.10.2025 14:22
debata

Obeťami sú dve ženy a dvaja muži, ktorí bez povolenia bývali v jednej z pivníc. Zomreli na následky otravy splodinami horenia, napísal na svojom webe denník Le Progres.

Na zásahu sa podieľalo 78 hasičov s 34 kusmi techniky, ktorých podporovali štyri tímy záchrannej služby, uviedla prefektúra vo svojom komuniké. Požiar vypukol na prízemí budovy a ďalej sa nerozšíril. Hasiči preto nenariadili evakuáciu celého objektu.

Obyvatelia domu sa v rozhovoroch pre BFM sťažovali na zanedbaný stav budovy. Uviedli, že v dome sú šváby i ploštice. Pripomenuli tiež, že v ich dome horelo aj vlani, pričom požiar si vynútil evakuáciu nájomníkov. Viacerí upozornili, že denne v dome vídajú squatterov (osoby, ktoré neoprávnene obývajú opustený alebo nevyužívaný pozemok, budovu alebo inú nehnuteľnosť bez súhlasu majiteľa – pozn. red.).

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #požiar #Lyon
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"