Tragédia v Lyone. Pri požiari bytu zomreli štyri osoby, desať sa zranilo

Obeťami sú dve ženy a dvaja muži, ktorí bez povolenia bývali v jednej z pivníc. Zomreli na následky otravy splodinami horenia, napísal na svojom webe denník Le Progres.
Na zásahu sa podieľalo 78 hasičov s 34 kusmi techniky, ktorých podporovali štyri tímy záchrannej služby, uviedla prefektúra vo svojom komuniké. Požiar vypukol na prízemí budovy a ďalej sa nerozšíril. Hasiči preto nenariadili evakuáciu celého objektu.
Obyvatelia domu sa v rozhovoroch pre BFM sťažovali na zanedbaný stav budovy. Uviedli, že v dome sú šváby i ploštice. Pripomenuli tiež, že v ich dome horelo aj vlani, pričom požiar si vynútil evakuáciu nájomníkov. Viacerí upozornili, že denne v dome vídajú squatterov (osoby, ktoré neoprávnene obývajú opustený alebo nevyužívaný pozemok, budovu alebo inú nehnuteľnosť bez súhlasu majiteľa – pozn. red.).