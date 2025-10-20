Zmrazená vojna na Ukrajine? Trumpovi a Putinovi by to mohlo vyhovovať

Predavač ilúzií
Trump v posledných týždňoch Kyjevu a jeho podporovateľom predal ilúziu o dodávkach rakiet Tomahawk. A medzitým si dohodol schôdzku s ruským diktátorom, ktorá by sa mala konať už do konca tohto mesiaca v Budapešti. Zelenskyj povedal, že je tiež pripravený prísť do Maďarska, ale zatiaľ nedostal pozvanie.
Kde zostali slová o tom, ako Putin Trumpa veľmi sklamal?
„Na strane amerického prezidenta sa nič nezmenilo. Trump je opojený veľkou slávou po tom, čo pomohol vyjednať prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ale medzi týmto konfliktom a ruskou vojnou proti Ukrajine neexistuje žiadna súvislosť. Šéfovi Bieleho domu sa podarilo prinútiť Izrael, aby zmenil svoj prístup. Takmer nič však nesvedčí o tom, že Trump je schopný a ochotný k niečomu dotlačiť Putina,“ reagoval pre Pravdu expert na postsovietsky priestor Paul D'Anieri z Kalifornskej univerzity.
„Myslím si, že nikto nevie, čo sa s Trumpom naozaj deje. Zdá sa, že Putin na neho má vplyv. A možno Trump naozaj verí, že jeho úspech na Blízkom východe nejako prinúti šéfa Kremľa, aby pristúpil na prímerie,“ uviedol pre Pravdu aj Thomas Schwartz, profesor histórie, politológie a európskych štúdií z Vanderbiltovej univerzity v Nashville.
Podľa D'Anieriho je očividné, že vojna je pre Rusko stále drahšia. „Na druhej strane to však nevyzerá tak, že by sa Putin blížil k tomu, že upustí od požiadaviek, ktorých splnenie považuje za podmienku ukončenia vojny. Vyzerá to tak, že ruský vládca opäť dúfa, že keď bude k Trumpovi pristupovať zmierlivo, výsledkom bude obmedzenie americkej pomoci pre Kyjev. A podľa všetkého bol v tom Putin aspoň zatiaľ úspešný vzhľadom na Trumpovo váhanie s dodaním rakiet Tomahawk. Môžeme dúfať, že skôr či neskôr Rusko táto vojna unaví, a keď sa tak stane, americký prezident pravdepodobne zohrá úlohu pri vyjednávaní dohody. Stále sa však zdráha urobiť to, čo by s najväčšou pravdepodobnosťou ukončilo boje – dostatočne vyzbrojiť Ukrajinu, aby Rusku spôsobila oveľa väčšie straty,“ povedal D'Anieri.Čítajte viac Dostane Trump Nobelovu cenu za mier? Agresívne loboval a šancu má, ale nie tento rok
Podľa denníka Washington Post Putin vo štvrtok minulý týždeň počas telefonátu s Trumpom žiadal výmenou za zastavenie zabíjania celú Doneckú oblasť, ktorú Rusi dobýjajú od roku 2014. Noviny, ktoré sa odvolávajú na zdroje v Bielom dome, napísali, že šéf Kremľa naznačil, že by mohol čiastočne stiahnuť svojich vojakov z okupovaných častí Záporožskej a Chersonskej oblasti.
Donecký región je však pre Kyjev zo strategického hľadiska kľúčový. Keby odovzdal Rusom tamojšie opevnenia, agresorom by sa otvorila cesta k ovládnutiu ďalších častí krajiny. Bolo by to extrémne rizikové aj v prípade, že by Putin sľúbil, že bude dodržiavať prímerie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že vojaci jeho krajiny sa z Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré tvoria Donbas, nestiahnu. Hlava štátu pokladá túto ruskú požiadavku za neakceptovateľnú. Zdá sa však, že Trumpovi sa táto myšlienka pozdáva.
Denník Financial Times informoval, že americký prezident sa o nej minulý týždeň v piatok v Bielom dome rozprával so Zelenským – a nedopadlo to veľmi dobre.
Financial Times tvrdí, že výmena názorov prerástla do kriku a opakovaných vulgarizmov, pričom Trump odmietol všetky protiargumenty a varoval pred zničením Ukrajiny, ak nebude dosiahnutá dohoda. Americký prezident sa nechcel ani zaoberať mapami, ktoré priniesol Zelenskyj a ktoré zobrazujú súčasné frontové línie a ukrajinskú kontrolu v sporných oblastiach.Čítajte viac Putin a Netanjahu v Haagu? Politika neraz prebije právo, ale súdy by mali mať možnosť rozhodnúť, tvrdí expert z Oxfordu
Novinám stretnutie opísali anonymné zdroje oboznámené s priebehom rokovaní. Trump však vyhlásil, že to tak nebolo. Vraj so Zelenským nehovoril o odstúpení Donbasu Rusku. Šéf Bieleho domu si však myslí, že boje by sa mali zastaviť na súčasnej frontovej línii.
„Choďte domov, prestaňte zabíjať ľudí a skončite s tým,“ odkázal cez médiá Trump bojujúcim stranám na palube Air Force One.
Hudba pre Putinove uši
No kam by sa mali vrátiť milióny Ukrajincov? Do domovov, ktoré budú okupovať Rusi? A ak Trump chce, aby sa boje zmrazili na súčasnej frontovej línii, aké záruky poskytne Kyjevu, že to pre Moskvu nebude len prestávka v pokračujúcej invázii?Čítajte viac Ukrajine by pomohli, ale Tomahawky nie sú zázračná zbraň. Prinútia Rusov aspoň rokovať?
„Rusko v súčasnosti okupuje 19 percent Ukrajiny, ale od roku 2022 obsadilo iba sedem percent územia. To je takpovediac veľmi slabá návratnosť investícií za viac ako milión obetí. Zároveň sa ukrajinská kampaň útokov hlboko na ruskom území, za ktorou sú tri roky vývoja, dostala do kľúčovej fázy a má dynamiku. Obmedzila príjmy Ruska z exportu energií a potenciálne mení trajektóriu vojny. Preto je načasovanie Trumpovho najnovšieho obratu také nebezpečné. Prímerie, ktoré by teraz viedlo k zmrazenému konfliktu, by bolo pre Putina veľmi výhodné,“ okomentoval situáciu v analýze na platforme Substack austrálsky generál vo výslužbe Mick Ryan, ktorý len nedávno navštívil Ukrajinu.
Expert si myslí, že zmrazený konflikt by poskytol Rusku čas na preskupenie síl a pokračovanie v rozsiahlom programe prezbrojovania a rozširovania armády. Zároveň by to pravdepodobne viedlo aspoň k čiastočnému poklesu súčasnej podpory Ukrajiny zo strany zahraničných spojencov, čím by sa znížila pozornosť, ktorú Západ venuje vojne. Takýto vývoj by tiež znamenal väčší politický tlak na Zelenského doma, keď by Ukrajinci riešili, nakoľko je možné Rusku ustúpiť.
„Toto je hudba pre Putinove uši,“ pripomenul Ryan.