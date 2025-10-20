Kallasová kritizuje stretnutie Trumpa s Putinom v Budapešti

Reuters pripomenul, že na Putina bol vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC). Rusko však tvrdí, že ICC nemá nad ním jurisdikciu, a popiera tvrdenia, že ruské jednotky na Ukrajine spáchali alebo páchajú vojnové zločiny. Maďarsko je zasa v procese vystúpenia Z ICC.
„Pokiaľ ide o Budapešť, nie, nie je to príjemné… vidieť, že osoba, na ktorú ICC vydal zatykač, prichádza do európskej krajiny,“ uviedla Kallasová a dodala, že „otázka je, či z toho niečo vyplynie“.
Podľa agentúry MTI Kallasová vyjadrila názor, že stretnutie medzi USA a Ruskom „vysiela nesprávny signál“ a že schôdzka by sa mala konať medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Putinom. „Bolo by správne, keby rokovali Zelenskyj a Putin, pretože nakoniec oni musia dosiahnuť dohodu,“ citovala agentúra.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku podľa MTI uznala, že všetky mierové iniciatívy sú vítané, a to vrátane Trumpovho úsilia. Ako však dodala, nezdá sa, že by Rusko chcelo skutočne mier. „Moskva chápe iba silu a je ochotná rokovať iba vtedy, ak je skutočne pod tlakom. Zatiaľ tento tlak nevidíme, takže diskutujeme aj o tom, čo ešte môžeme urobiť na podporu Ukrajiny,“ dodala Kallasová.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys pred novinármi v Luxemburgu zdôraznil, že pre Putina nie je miesto v žiadnej európskej metropole.
„Jediné miesto pre Putina v Európe je v Haagu, pred tribunálom, nie v našich hlavných mestách,“ povedal pred stretnutím ministrov.
Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová vyjadrila obavy z možnej návštevy Putina v krajine EÚ. „Uvidíme, kde sa stretnutie uskutoční a v akom formáte, ale je samozrejmé, že vo vnútri EÚ by vojnový zločinec ako Putin nemal byť vítaný,“ povedala novinárom.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot konštatoval, že Putinova plánovaná cesta má zmysel iba v prípade, že povedie k okamžitému a bezpodmienečnému prímeriu.
Holandský minister zahraničných vecí David van Weel označil za dôležité, že sa takéto rokovania vôbec uskutočnia.
Agentúra Reuters informovala, že Kallasová v pondelok pred stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu uviedla, že Trumpove snahy o dosiahnutie mieru sú vítané. Zdôraznila, že zároveň je dôležité, aby sa s ruským lídrom stretol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Amerika má veľkú silu tlačiť na Rusko, aby prišlo k rokovaciemu stolu. Ak ju využijú, je to samozrejme dobré, ak Rusko zastaví túto vojnu,“ povedala Kallasová.
Zelenskyj už medzičasom oznámil, že je ochotný cestovať do Budapešti, ak bude navrhnutý trilaterálny formát stretnutia alebo formát „kyvadlovej diplomacie“.
Reuters vo svojej správe pripomenul, že dva zdroje oboznámené s diskusiou počas Zelenského piatkovej návštevy v Bielom dome vo Washingtone uviedli, že Trump tlačil na Zelenského, aby sa Ukrajina vzdala svojho územia v prospech Ruska. Po stretnutí so Zelenským Trump verejne vyzval na prímerie pozdĺž súčasných frontových línií.
Podľa zdrojov z Kremeľa Putin vo štvrtok počas telefonátu s Trumpom zopakoval svoj postoj k priebehu vojny, pričom tvrdil, že ruské jednotky majú na celej frontovej línii strategickú iniciatívu a určujú dynamiku bojov pozdĺž frontu.