Zomrel srbský generál Pavkovič odsúdený za vojnové zločiny počas vojny v Kosove

Srbský prezident Aleksandar Vučič v sústrastnom liste napísal, že Pavkovič „zasvätil svoj život službe krajine a armáde a jeho pamiatku si budú vážiť tí, ktorí s ním zdieľali ťažké dni aj dni vojenskej slávy“.
Pavkovič sa v roku 2005 vzdal Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ktorý po ňom pátral. V roku 2009 bol odsúdený na 22 rokov väzenia za zločiny proti etnickým Albáncom počas vojny v Kosove v rokoch 1998–99. Rozsudok súd potvrdil v roku 2014 a odvtedy si Pavkovič svoj trest odpykával vo Fínsku.
V máji 2022 súd zamietol jeho žiadosť o predčasné prepustenie, pričom sa odvolal na „závažnosť jeho zločinov a nedostatočnú nápravu“.Čítajte viac Podieľal sa na vraždení Albáncov. Vojnový zločinec Pavkovič ide na slobodu
V septembri tohto roku však bol Pavkovič z väzenia predčasne prepustený zo zdravotných dôvodov. Podľa srbských médií bol po návrate do Belehradu prevezený do vojenskej nemocnice.
Pavkovič bol blízkym spolupracovníkom zosnulého prezidenta Juhoslovanskej zväzovej republiky Slobodana Miloševiča, ktorého tiež stíhal ICTY, no právoplatne odsúdený nebol – v marci 2006 zomrel vo väzbe v Haagu ešte pred vynesením rozsudku.
Miloševič i vtedajšie srbské vedenie tvrdili, že legitímne bojovali proti Kosovskej oslobodzovacej armáde (UCK), ktorú označovali za teroristickú skupinu. Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, čo vláda v Belehrade odmieta uznať a Kosovo považuje aj naďalej za súčasť srbského územia. Zo štátov EÚ nezávislosť Kosova neuznávajú Slovensko, Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.Čítajte viac Vraj mu zostávajú už len mesiace života. Mladičovi zamietli žiadosť o predčasné prepustenie