Hrôza v Izraeli. Pár zatajil úmrtie preživšej holokaustu, aby bral jej dávky. Muž vo väzbe spáchal samovraždu

Žena z Izraela a jej partner sú podozriví, že na svojom pozemku ešte pred rokom a pol pochovali 93-ročnú seniorku, ktorá prežila holokaust, aby aj po jej smrti mohli v jej mene naďalej poberať finančné dávky.

20.10.2025 17:50
Ženu preživšiu holokaust finančne podporoval izraelský štát i rôzne organizácie, uviedla izraelská polícia. Niekoľko izraelských médií prinieslo informácie, že seniorka mesačne prijímala finančnú podporu vo výške viac než 4 600 eur, a to aj z Nemecka.

Bezpečnostné zložky objavili ostatky ženy koncom septembra tohto roka v zhruba tri metre hlbokej jame na pozemku rodiny v severoizraelskom meste Karmiel, spresnila polícia. Seniorka tu žila spoločne so svojou dcérou a jej partnerom. Obaja boli vzatí do väzby, muž tam však neskôr spáchal samovraždu.

Vyšetrovanie v prípade sa začalo minulý mesiac po tom, čo príbuzní začali ohľadne seniorky vyjadrovať znepokojenie. Dcéra im totiž o zdravotnom stave matky poskytovala protichodné informácie.

Po rozhovore s políciou však 64-ročná dcéra i jej partner priznali, že žena zomrela ešte v apríli 2024. Poskytli však rozporné informácie o tom, kde jej telo pochované.

Telo ženy bolo prevezené do forenzného zriadenia. Izraelský spravodajský portá Ynet uviedol, že sa stále čaká na výsledky súdnej pitvy, ktorá určí príčinu jej úmrtia. V súčasnosti žije v Izraeli ešte približne 120-tisíc preživších holokaustu.

