Nemecký historik vďaka AI zistil identitu vraha z jednej z najznámejších fotografií holokaustu

Nemecký historik žijúci v USA Jürgen Matthäus s pomocou umelej inteligencie zrejme zistil meno nacistického vraha z jednej najznámejších fotografií zachytávajúcich zverstvá holokaustu. Vrahom bol veľmi pravdepodobne nacistický vojnový zločinec Jakobus Onnen, ktorého identita sa so snímkou ​​zhodovala na 99 percent, ako uviedla nemecká stanica Deutsche Welle (DW).

20.10.2025 18:56
Holokaust znamenal zlo a to zlo nevykapalo, je tu stále. Susedia, ktorí sa delili o sviatočné jedná, sa z minúty na minútu stali nepriateľmi
Fotografia urobená na území dnešnej Ukrajiny bola dlhé roky mylne označovaná ako Posledný Žid vo Vinnycji, identita strelca potom zostávala neznáma. Na fotografii z roku 1941 je zachytený nacistický vojak, ktorý stojí vzpriamene a mieri pištoľou na šiju kľačiaceho židovského mladíka, ktorý sa skláňa nad otvoreným hrobom plným mŕtvych tiel. V pozadí fotografie je vidieť skupinu nemeckých vojakov, ktorí celú scénu pozorujú.

Záverečné výsledky svojho výskumu Matthäus publikoval v odbornom historickom časopise Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Onnen sa za svoje činy nikdy nezodpovedal, pretože zomrel v boji v auguste 1943. Jeho sestra navyše zničila zbierku listov, ktoré jej posielal, čím znemožnila ich použitie na rekonštrukciu udalostí. Vďaka istému stredoškolskému učiteľovi, ktorý na starej fotografii rozpoznal tvár svojho príbuzného a poslal ju Matthäusovi na porovnanie, sa odborníkom na umelú inteligenciu podarilo vraha identifikovať ako Onnena.

Matthäus už v roku 2023 zistil, že sa nejednalo o ukrajinské mesto Vinnycja, ako sa dlho predpokladalo, ale o popravu Židov príslušníkmi nacistických oddielov SS v citadele v Berdyčive dňa 28. júla 1941. Berdyčiv je mesto vzdialené približne 150 kilometrov od Kyjeva.

„Je to obrovský krok vpred k pochopeniu historickej reality holokaustu,“ povedal Matthäus DW. „Ak je niečo také možné pri tejto fotografii, mohlo by to byť možné aj pri listoch či denníkoch,“ dodal.

Olga Bodorova a Kornelia Wirtschafterova Čítajte viac Slovenka prežila štyri koncentračné tábory, jej spomienky približuje nová kniha. Niekedy cítim ešte aj pach geta, hovorí pamätníčka
