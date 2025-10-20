Nemecký historik vďaka AI zistil identitu vraha z jednej z najznámejších fotografií holokaustu

Fotografia urobená na území dnešnej Ukrajiny bola dlhé roky mylne označovaná ako Posledný Žid vo Vinnycji, identita strelca potom zostávala neznáma. Na fotografii z roku 1941 je zachytený nacistický vojak, ktorý stojí vzpriamene a mieri pištoľou na šiju kľačiaceho židovského mladíka, ktorý sa skláňa nad otvoreným hrobom plným mŕtvych tiel. V pozadí fotografie je vidieť skupinu nemeckých vojakov, ktorí celú scénu pozorujú.
Záverečné výsledky svojho výskumu Matthäus publikoval v odbornom historickom časopise Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Onnen sa za svoje činy nikdy nezodpovedal, pretože zomrel v boji v auguste 1943. Jeho sestra navyše zničila zbierku listov, ktoré jej posielal, čím znemožnila ich použitie na rekonštrukciu udalostí. Vďaka istému stredoškolskému učiteľovi, ktorý na starej fotografii rozpoznal tvár svojho príbuzného a poslal ju Matthäusovi na porovnanie, sa odborníkom na umelú inteligenciu podarilo vraha identifikovať ako Onnena.
Matthäus už v roku 2023 zistil, že sa nejednalo o ukrajinské mesto Vinnycja, ako sa dlho predpokladalo, ale o popravu Židov príslušníkmi nacistických oddielov SS v citadele v Berdyčive dňa 28. júla 1941. Berdyčiv je mesto vzdialené približne 150 kilometrov od Kyjeva.
„Je to obrovský krok vpred k pochopeniu historickej reality holokaustu,“ povedal Matthäus DW. „Ak je niečo také možné pri tejto fotografii, mohlo by to byť možné aj pri listoch či denníkoch,“ dodal.Čítajte viac Slovenka prežila štyri koncentračné tábory, jej spomienky približuje nová kniha. Niekedy cítim ešte aj pach geta, hovorí pamätníčka