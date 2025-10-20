Na zvyšok roka im zostali „drobné“. Šesť ruských regiónov je na pokraji rozpočtového kolapsu

Daňové príjmy im prudko klesli a na pokrytie výdavkov museli vyčerpať všetky finančné rezervy. Informuje o tom web The Moscow Times.
K 1. septembru malo šesť ruských regiónov takmer prázdne pokladnice, ich zostatky nepokrývali ani jedno percento ročného rozpočtu. Podľa údajov ruskej ratingovej agentúry im tak rezervy vystačia len na dva až tri dni bežných výdavkov.
Napríklad Archangeľská oblasť má približne milión obyvateľov a ročný rozpočet 156 miliárd rubľov (približne 1,56 miliardy eur). V rezerve jej však zostalo len 50 miliónov (približne 500-tisíc eur), čo predstavuje len 0,03 percenta schválených výdavkov. Belgorodská oblasť s rozpočtom 184 miliárd rubľov (približne 1,84 miliardy eur) a 1,5 milióna obyvateľov mala k dispozícii len 200 miliónov rubľov (približne 2 milióny eur), teda iba 0,1 percenta sumy potrebnej na pokrytie ročných výdavkov.Čítajte viac Palivová kríza v Rusku: expert tvrdí, že riešenia Moskvy nikam nevedú a krajina sa vracia do čias Sovietskeho zväzu
Ruské regióny uzavreli prvý polrok s deficitom 397,8 miliardy rubľov (približne 3,98 miliardy eur), ktorý do konca septembra stúpol na 724,8 miliardy rubľov (približne 7,25 miliardy eur). Prvý polrok tohto roka uzavrelo s deficitom vo verejných financiách až 67 ruských regiónov.