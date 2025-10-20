Pár dní pred konferenciou o klíme začína Brazília ropné vrty pri ústí Amazonky

Firma to dnes podľa agentúr oznámila vo vyhlásení. Brazílska sieť organizácií na ochranu životného prostredia Observatório do Clima krok označila za sabotáž klimatickej konferencie OSN COP30, ktorá sa budúci mesiac uskutoční v brazílskom meste Belém v Amazonskom pralese, a kritizovala prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silva.
Vŕtanie neďaleko ústia Amazonky do Atlantického oceánu by malo začať okamžite a trvať približne päť mesiacov, uviedla Petrobras s tým, že tam zatiaľ nebude ťažiť žiadnu ropu. Cieľom je podľa firmy zistiť, či sa v oblasti nachádza ropa a plyn „v komerčnom meradle“. Oblasť hlbokých vôd pri pobreží brazílskeho štátu Amapá je pre Petrobras najsľubnejšou ropnou zónou, píše agentúra Reuters. Geologicky sa podobá neďalekej Guyane, kde spoločnosť Exxon Mobil rozvíja rozsiahle ropné polia.
Od Brazílie sa očakáva, že na summite COP30 bude medzinárodné spoločenstvo urgovať, aby zrýchlilo prechod z fosílnych palív, myslí si Reuters. Energetická politika krajiny je v rozpore s jej ambíciami udávať smer v ochrane klímy, čím si Brazília a jej prezident vyslúžili ostrú kritiku zo strany ochrancov životného prostredia. „Toto povolenie sabotuje konferencii COP a je v rozpore s rolou lídra v oblasti klímy, ktorú si prezident Luiz Inácio Lula da Silva nárokuje na medzinárodnej scéne,“ uviedla mimovládna organizácia Observatório do Clima.Čítajte viac Amazónia prišla za 40 rokov o 52 miliónov hektárov prirodzenej vegetácie
Povolenie vrtov pri ústí Amazonky označila za katastrofické. Občianske organizácie sa podľa nej plánujú obrátiť na súd, aby upozornili na údajné nezákonnosti a technické nedostatky v procese udeľovania licencií, čo by mohlo viesť k zrušeniu platnosti povolenia, myslí si Observatório do Clima.
Ochrancovia prírody varujú pred ťažbou ropy vo vodách pri najväčšom tropickom dažďovom pralese na svete, regióne s bohatou biodiverzitou, ktorý je domovom niekoľkých domorodých komunít.