Pravda Správy Svet 16 obetí. Lano, ktoré spôsobilo tragédiu lanovky v Lisabone, nespĺňalo normu

16 obetí. Lano, ktoré spôsobilo tragédiu lanovky v Lisabone, nespĺňalo normu

Lano spájajúce kabíny lanovky Elevador da Glória v Lisabone, ktoré sa počas jazdy odpojilo a stálo za jej tragickým vykoľajením, nezodpovedalo bezpečnostným štandardom. Vyplýva to z predbežných výsledkov analýzy, ktoré dnes zverejnil portugalský Úrad pre vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd (GPIAAF), píše agentúra AFP.

20.10.2025 22:10
debata

GPIAAF odporučil, aby všetky ostatné lanovky v portugalskej metropole zostali zatvorené, kým sa nezabezpečí, že ich brzdové systémy budú správne fungovať. Ako uvádza portugalská verejnoprávna televízia RTP, úrad ďalej odporučil spoločnosti Carris, ktorá je zodpovedná za prevádzku lanoviek v Lisabone, aby nechala lanovky skontrolovať firmou špecializovanou na lanové dráhy a upevnenie lán a bŕzd.

Tragická nehoda ikonickej lisabonskej lanovky Glória
Video

Úrad tiež odporučil spoločnosti Carris prehodnotiť interný kontrolný systém, predovšetkým v oblasti obstarávania kľúčových komponentov pre vozidlá. Vyšetrovanie totiž zistilo, že lano, ktoré spôsobilo nehodu, nespĺňalo špecifikácie spoločnosti a nebolo certifikované na prepravu ľudí.

V Lisabone sa vykoľajila slávna lanovka s...
V Lisabone sa vykoľajila slávna lanovka s...
+14Na záberoch z miesta nehody je vidieť desiatky...

Nehoda, pri ktorej zomrelo 16 osôb a približne 20 ďalších utrpelo zranenie, sa stala 3. septembra. Spoločnosť Carris po havárii uviedla, že bola vykonaná všetka predpísaná údržba. Ďalej oznámila, že generálna kontrola je vykonávaná každé štyri roky a naposledy sa uskutočnila v roku 2022, zatiaľ čo pravidelná rozsiahlejšia údržba býva raz za dva roky a naposledy bola vykonaná tento rok. Spoločnosť uviedla, že pravidelne dodržiava mesačné, týždenné aj denné kontroly.

Lisabon, Portugalsko, lanovka, Čítajte viac Symbol mesta sa stal tragédiou: Čo si Lisabon naplno uvedomil po havárii lanovky?
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Portugalsko #Lisabon #lanovka #tragická nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"