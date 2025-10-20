16 obetí. Lano, ktoré spôsobilo tragédiu lanovky v Lisabone, nespĺňalo normu

GPIAAF odporučil, aby všetky ostatné lanovky v portugalskej metropole zostali zatvorené, kým sa nezabezpečí, že ich brzdové systémy budú správne fungovať. Ako uvádza portugalská verejnoprávna televízia RTP, úrad ďalej odporučil spoločnosti Carris, ktorá je zodpovedná za prevádzku lanoviek v Lisabone, aby nechala lanovky skontrolovať firmou špecializovanou na lanové dráhy a upevnenie lán a bŕzd.
Úrad tiež odporučil spoločnosti Carris prehodnotiť interný kontrolný systém, predovšetkým v oblasti obstarávania kľúčových komponentov pre vozidlá. Vyšetrovanie totiž zistilo, že lano, ktoré spôsobilo nehodu, nespĺňalo špecifikácie spoločnosti a nebolo certifikované na prepravu ľudí.
Nehoda, pri ktorej zomrelo 16 osôb a približne 20 ďalších utrpelo zranenie, sa stala 3. septembra. Spoločnosť Carris po havárii uviedla, že bola vykonaná všetka predpísaná údržba. Ďalej oznámila, že generálna kontrola je vykonávaná každé štyri roky a naposledy sa uskutočnila v roku 2022, zatiaľ čo pravidelná rozsiahlejšia údržba býva raz za dva roky a naposledy bola vykonaná tento rok. Spoločnosť uviedla, že pravidelne dodržiava mesačné, týždenné aj denné kontroly.