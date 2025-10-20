Učiteľku vydierali, okrádali a znásilňovali. Mladiství cudzinci spoznali tresty

V prípade, ktorý otriasol alpskou republikou, sa zodpovedá celkom sedem maloletých, z ktorých najmladšiemu bolo 13 rokov. Teraz vynesené tresty sa potom týkajú trojice, ktorú vyšetrovatelia označili za hlavných násilníkov.
Učiteľka mala pôvodne dobrovoľný vzťah s jedným zo skupiny, ktorý mal vtedy 16 rokov a dnes je o rok starší. Ten sa teraz zodpovedá z krádeže pokladničky, ktorú učiteľke v jej byte ukradol.
Štátna zástupkyňa uviedla, že žena urobila množstvo zlých rozhodnutí, ale že to boli obžalovaní, kto situáciu zneužil. S pomocou kompromitujúcich fotografií ženu mesiace vydierali a okrádali, trojica hlavných obžalovaných ju taktiež znásilňovala a tiež zapálila byt.