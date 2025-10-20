Pravda Správy Svet Odpoveď Izraela za dvoch zabitých vojakov? Na Gazu zhodil 153 ton bômb

Hnutie Hamas nedeľným útokom na izraelských vojakov v Rafahu jasne porušilo podmienky prímeria v pásme Gazy, uviedol dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prejave v Knesete. Izraelská armáda podľa neho reagovala zhodením 153 ton bômb na desiatky cieľov, medzi ktorými boli aj velitelia tohto teroristického hnutia, píše server The Times of Israel (ToI). Hamas zodpovednosť za útok, pri ktorom zahynuli dvaja vojaci, odmietol.

Palestínčania zbierajú v pondelok 20. októbra 2025 letáky zhodené izraelským dronom, ktoré varujú ľudí, aby sa v Chán Júnis v južnom pásme Gazy vyhýbali takzvanej žltej línii.
„Primerie nie je povolením Hamasu na to, aby nás ohrozoval,“ uviedol Netanjahu s tým, že za akúkoľvek agresiu voči Izraelu bude nasledovať tvrdá odplata. Premiér pred poslancami tiež obhajoval skutočnosť, že dohoda o prímerí bola uzavretá až tento mesiac a nie v minulosti, keď po tom volali hlasy v Izraeli aj v zahraničí. Hamas bol podľa Netanjahua ochotný uzavrieť prímerie iba vo chvíli, keď sa cítil existenčne ohrozený pozemnou ofenzívou izraelskej armády v meste Gaza, ktorú izraelská vláda nariadila v auguste. Na konci druhej fázy prímeria bude Hamas vojensky eliminovaný a bude zbavený vlády nad Pásmom Gazy, dodal podľa ToI Netanjahu.

V nedeľu zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy najmenej 45 ľudí, uviedla podľa agentúry AFP tamojšia civilná obrana. Od začiatku súčasného prímeria v oblasti zahynulo 80 ľudí, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva kontrolované Hamasom. Prímerie nadobudlo účinnosť 10. októbra.

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok hnutia Hamas a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníci. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Posledných 20 živých rukojemníkov bolo v rámci prvej fázy nového prímeria prepustených minulý pondelok. V pásme zatiaľ naďalej zostáva 16 tiel mŕtvych rukojemníkov.

Podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré je pod kontrolou Hamasu, bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zabitých najmenej 68 216 Palestínčanov a ďalších 170 361 ich bolo zranených, uviedli agentúry. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé, a uvádza, že väčšina obetí boli civilisti. Približne 9500 osôb je v pásme Gazy naďalej nezvestných.

