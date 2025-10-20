Odpoveď Izraela za dvoch zabitých vojakov? Na Gazu zhodil 153 ton bômb

„Primerie nie je povolením Hamasu na to, aby nás ohrozoval,“ uviedol Netanjahu s tým, že za akúkoľvek agresiu voči Izraelu bude nasledovať tvrdá odplata. Premiér pred poslancami tiež obhajoval skutočnosť, že dohoda o prímerí bola uzavretá až tento mesiac a nie v minulosti, keď po tom volali hlasy v Izraeli aj v zahraničí. Hamas bol podľa Netanjahua ochotný uzavrieť prímerie iba vo chvíli, keď sa cítil existenčne ohrozený pozemnou ofenzívou izraelskej armády v meste Gaza, ktorú izraelská vláda nariadila v auguste. Na konci druhej fázy prímeria bude Hamas vojensky eliminovaný a bude zbavený vlády nad Pásmom Gazy, dodal podľa ToI Netanjahu.
V nedeľu zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy najmenej 45 ľudí, uviedla podľa agentúry AFP tamojšia civilná obrana. Od začiatku súčasného prímeria v oblasti zahynulo 80 ľudí, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva kontrolované Hamasom. Prímerie nadobudlo účinnosť 10. októbra.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok hnutia Hamas a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníci. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Posledných 20 živých rukojemníkov bolo v rámci prvej fázy nového prímeria prepustených minulý pondelok. V pásme zatiaľ naďalej zostáva 16 tiel mŕtvych rukojemníkov.
Podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ktoré je pod kontrolou Hamasu, bolo od začiatku vojny pri izraelských útokoch v Pásme Gazy zabitých najmenej 68 216 Palestínčanov a ďalších 170 361 ich bolo zranených, uviedli agentúry. OSN tieto štatistiky, ktoré nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, považuje za spoľahlivé, a uvádza, že väčšina obetí boli civilisti. Približne 9500 osôb je v pásme Gazy naďalej nezvestných.