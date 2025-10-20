Pravda Správy Svet Súd rozhodol, že Trump môže vyslať Národnú gardu do Portlandu

Súd rozhodol, že Trump môže vyslať Národnú gardu do Portlandu

Americký odvolací súd v pondelok rozhodol, že prezident Donald Trump môže vyslať jednotky Národnej gardy do Portlandu v štáte Oregon napriek námietkam tamojšieho guvernéra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

20.10.2025 23:38
debata

„V predbežnej fáze sme dospeli k záveru, že prezident uplatnil svoju právomoc pravdepodobne v súlade so zákonom“, keď rozhodol o nasadení Národnej gardy, uviedol odvolací súd. Predchádzajúce rozhodnutie súdu zablokovalo 4. októbra nasadenie jednotiek s platnosťou minimálne do konca mesiaca pre podozrenie, že by Trumpove kroky mohli byť nezákonné, píše agentúra Reuters.

Rozsudok umožňuje nasadiť 200 príslušníkov Národnej gardy na ochranu federálnych budov, kde podľa úradov protestujúci bránia presadzovaniu imigračných zákonov.

Počuj, blokuješ ulicu, telefonoval Macron Trumpovi. Pre prejazd prezidentskej kolóny musel ísť i on pešo
Video

Portland sa spolu s Chicagom stal najnovším ohniskom razií Trumpovej vlády po nasadení vojakov v Los Angeles, Washingtone a Memphise. Maskované a ozbrojené jednotky v neoznačených autách a obrnených vozidlách zasahovali v obytných štvrtiach i podnikoch, čo vyvolalo protesty, pripomína AFP.

Trump, Zelenskyj Čítajte viac Zmrazená vojna na Ukrajine? Trumpovi a Putinovi by to mohlo vyhovovať
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Donald Trump #Národná garda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"