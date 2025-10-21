ONLINE: Cieľ Charkov. Rusko zaútočilo na mesto navádzanými bombami KAB

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 336 dní
6:00 Deväť ľudí zranil ruský útok riadenými leteckými bombami na Charkov KAB, uviedol starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov.
„Charkov bol napadnutý nepriateľskými jednotkami KAB – mestom otriasli výbuchy. Predbežne ide o priemyselnú štvrť,“ uviedol podľa agentúry Unian. Starosta potom potvrdil informácie o ďalšom útoku, ktorý zasiahol mestskú štvrť Nemyšľanskij.
Časť Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny je po zásahu energetického objektu bez dodávok elektriny.
Podľa Terechova mestom otriasli štyri výbuchy a poškodených bolo najmenej 15 domov.
Bez elektrického prúdu sa ocitla časť Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny po tom, ako ruský dron zasiahol bližšie nespresnený objekt energetickej infraštruktúry, uviedli ukrajinské úrady a energetická spoločnosť Černihivoblenergo. Jedným z miest, ktoré sa ocitlo bez elektriny je, Slavutyč na hraniciach s Bieloruskom.
Rusko podľa agentúry Unian zvýšilo počet leteckých bômb a aktívne ich modernizujú. Dosah tejto munície sa tak zvýšil na 200 km, píše agentúra. Ako poznamenal vojenský expert Pavel Narožnyj, štandardná navádzaná letecká bomba dokáže letieť 60 – 70 km, ale Rusom sa podarilo výrazne zvýšiť jej dolet. Dodal, že nové ruské rakety KAB predstavujú pre Ukrajinu rovnaký problém ako staršie modely – sú oveľa lacnejšie ako rakety pre systémy protivzdušnej obrany.