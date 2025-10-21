Pravda Správy Svet ONLINE: Cieľ Charkov. Rusko zaútočilo na mesto navádzanými bombami KAB

ONLINE: Cieľ Charkov. Rusko zaútočilo na mesto navádzanými bombami KAB

Rusi zaútočili na Charkov, tentoraz použili riadené letecké bomby KAB.

21.10.2025 06:00
vojna na Ukrajine, Charkov Foto: ,
Ukrajinskí vojaci z práporu 57. samostatnej brigády opravujú obrnený transportér na okraji Charkova na Ukrajine v pondelok 20. októbra 2025.
  • Vojna na Ukrajine trvá 1 336 dní
Rozhodujúca bitka vojny? Ukrajinci odrážajú ruské útoky pri Dobropilli
6:00 Deväť ľudí zranil ruský útok riadenými leteckými bombami na Charkov KAB, uviedol starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov.

„Charkov bol napadnutý nepriateľskými jednotkami KAB – mestom otriasli výbuchy. Predbežne ide o priemyselnú štvrť,“ uviedol podľa agentúry Unian. Starosta potom potvrdil informácie o ďalšom útoku, ktorý zasiahol mestskú štvrť Nemyšľanskij.

Časť Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny je po zásahu energetického objektu bez dodávok elektriny.

Podľa Terechova mestom otriasli štyri výbuchy a poškodených bolo najmenej 15 domov.

Bez elektrického prúdu sa ocitla časť Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny po tom, ako ruský dron zasiahol bližšie nespresnený objekt energetickej infraštruktúry, uviedli ukrajinské úrady a energetická spoločnosť Černihivoblenergo. Jedným z miest, ktoré sa ocitlo bez elektriny je, Slavutyč na hraniciach s Bieloruskom.

Rusko podľa agentúry Unian zvýšilo počet leteckých bômb a aktívne ich modernizujú. Dosah tejto munície sa tak zvýšil na 200 km, píše agentúra. Ako poznamenal vojenský expert Pavel Narožnyj, štandardná navádzaná letecká bomba dokáže letieť 60 – 70 km, ale Rusom sa podarilo výrazne zvýšiť jej dolet. Dodal, že nové ruské rakety KAB predstavujú pre Ukrajinu rovnaký problém ako staršie modely – sú oveľa lacnejšie ako rakety pre systémy protivzdušnej obrany.

