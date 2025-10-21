Politico: Viac zbraní, peňazí, sankcií aspoň na 2-3 roky. Európania chcú posilniť Zelenského, kým nebude neskoro

Ukrajinskí spojenci sa pred rokovaniami medzi Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom snažia posilniť pozíciu Kyjeva. Obávajú sa, že by títo dvaja lídri mohli uzavrieť zlú dohodu o prímerí, ktorá by oslabila celú Európu, uvádza Politico.
Európski lídri majú snahu dohodnúť na trojbodovom balíku podpory pre Zelenského, aby mu poskytli čo najsilnejšiu ruku v rokovaniach o akomkoľvek potenciálnom prímerí. Ich stratégia zahŕňa viac financovania Kyjeva, viac zbraní pre Ukrajinu a kroky na zasiahnutie ruskej ekonomiky novými sankciami, uviedli diplomati a predstavitelia pripravujúci sa na summit v Bruseli.
Obnovená naliehavosť spojencov Kyjeva prichádza po tom, čo Trump opäť zmenil svoj postoj k vojne a povedal, že by bol otvorený zmrazeniu konfliktu v jeho súčasnom rozsahu – necelý mesiac po tom, čo naznačil, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie. Jeho komentáre oživili obavy, že by mohol prinútiť Zelenského, aby odovzdal územie Rusku. Európski predstavitelia tvrdia, že takýto výsledok by bol katastrofou nielen pre Ukrajinu, ale aj pre nich, uvádza Politico.
"Vidíme úsilie prezidenta Trumpa o nastolenie mieru na Ukrajine. Samozrejme, všetky tieto snahy sú vítané, ale nevidíme, že by Rusko skutočne chcelo mier,“ povedala v pondelok novinárom v Luxemburgu najvyššia diplomatka EÚ Kaja Kallasová. „Rusko chápe len silu.“
Zelenskyj povedal, že európski lídri požiadajú Trumpa o poskytnutie rakiet Tomahawk dlhého doletu Ukrajine po tom, čo minulý týždeň odišiel zo stretnutia s americkým prezidentom s prázdnymi rukami, píše Politico.
Európania majú najväčší strach z toho, že Trump sa opäť postaví na stranu Putina pri určovaní, ako bude vyzerať mier, a bude tlačiť na Zelenského, aby prijal ruské podmienky – teda vzdal sa rozsiahlych území na východe krajiny. Obávajú sa, že Putin po dvojhodinovom telefonáte s Trumpom bol americký prezident menej ochotný pomôcť Zelenskému, keď sa minulý týždeň stretli vo Washingtone.
Okrem vyzbrojovania Ukrajiny sú krajiny EÚ blízko k dohode o dvoch ďalších kľúčových bodoch svojej podpory: 19. kola hospodárskych sankcií, ktoré zasiahnu Putinovu vojnovú rezervu, a zmrazené finančné aktíva Ruska s cieľom uvoľniť pre Ukrajinu približne 140 miliárd eur.Čítajte viac Zmrazená vojna na Ukrajine? Trumpovi a Putinovi by to mohlo vyhovovať
Slovenský líder Robert Fico pozastavil sankcie na protest proti snahám o zastavenie dodávok ruského plynu, od ktorého je jeho krajina stále energeticky závislá. Diplomati zapojení do rokovaní uviedli, že dohoda, ktorá by zabezpečila Ficovu podporu, je teraz blízko, píše okrem iného Politico.
Čo sa týka ruských aktív: „Očakávame, že Európska rada tu prijme politické rozhodnutie o použití týchto zmrazených ruských aktív a poverí Komisiu predloženiem príslušných legislatívnych návrhov,“ povedal nemecký vládny úradník.
Všetko by to malo vyvinúť tlak na Putina a dalo by Ukrajine nádej, že EÚ bude schopná pokryť jej finančné potreby ešte dva alebo tri roky, uviedli diplomati. „Ak vyšleme signál, že sme ochotní a schopní podporovať Ukrajinu počas nasledujúcich dvoch alebo troch rokov, bude to súčasťou kalkulácií, keď budú rokovať o mieri,“ dodal jeden diplomat.