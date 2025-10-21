Pravda Správy Svet Summit v Budapešti v ohrození. Trumpov sen o rýchlom mieri sa rúca ešte pred rokovaniami. Lavrov a Rubio sa nedohodli

Summit v Budapešti v ohrození. Trumpov sen o rýchlom mieri sa rúca ešte pred rokovaniami. Lavrov a Rubio sa nedohodli

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o skoré stretnutie s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom ohľadom Ukrajiny sa komplikuje. Prípravné stretnutie ministrov zahraničných vecí sa tento týždeň pravdepodobne neuskutoční, uviedla dnes stanica CNN.

21.10.2025 06:40
Trump hostil Zelenského v Bielom dome
Video
Zdroj: ta3

Dohodnutím summitu v Budapešti boli poverení šéf americkej diplomacie Marco Rubio a ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. V pondelok si obaja predstavitelia telefonovali a diskutovali o „ďalších krokoch“ v nadväznosti na telefonát oboch prezidentov z minulého týždňa.

Stretnutie Rubia a Lavrova, pôvodne plánované na tento týždeň, sa však podľa zdroja CNN z Bieleho domu zatiaľ neuskutoční. Dôvod odkladu nie je úplne jasný, jeden zo zdrojov však uviedol, že ministri vyjadrovali odlišné očakávania ohľadom ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu.

Ukrajinské drony rozmetali veľký ruský mechanizovaný útok pri Pokrovsku
Video
Ruská armáda obnovila masívne mechanizované útoky v smere na strategické mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti, ale za cenu jedných z najvyšších strát ťažkej techniky za posledné mesiace. Ukrajinské drony, delostrelectvo a míny zničili najmenej 20 vozidiel z jednej 35-vozidlovej ruskej útočnej kolóny. / Zdroj: 82. samostatná výsadkovo-útočná bukovinská brigáda / Telegram

Americkí predstavitelia usúdili, že postoj Moskvy sa zatiaľ príliš neposunul od jej maximalistických požiadaviek. Rubio preto podľa zdroja zatiaľ pravdepodobne neodporučí, aby sa druhý tohtoročný summit medzi Trumpom a Putinom uskutočnil. Rubio však bude s Lavrovom pravdepodobne opäť telefonicky hovoriť ešte tento týždeň.

Ukrajina sa už štvrtý rok bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Trump sa od svojho tohtoročného návratu do Bieleho domu snaží konflikt ukončiť, s Putinom sa stretol už v lete na Aljaške, ale jeho úsilie zatiaľ neviedlo k zastaveniu bojov vo východnej Európe. Kyjev opakovane súhlasil s americkým návrhom na bezpodmienečné prímerie, Rusko zastavenie bojov odmietlo.

Cez víkend Trump povedal, že aby sa vojna mohla skončiť, bude musieť východoukrajinský Donbas zostať rozdelený tak, ako je. Veľkú časť tohto priemyselného regiónu so strategickým významom pre Ukrajinu v súčasnosti okupuje Rusko.

Trump, Zelenskyj Čítajte viac Zmrazená vojna na Ukrajine? Trumpovi a Putinovi by to mohlo vyhovovať
