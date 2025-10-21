Japonsko má prvú premiérku v histórii. Krajinu povedie Sanae Takaičiová z Liberálno-demokratickej strany

Dolná komora japonského parlamentu v utorok zvolila premiérku vládnej Liberálno-demokratickej strany (LDP) Sanae Takaičiovú. Pôjde o prvú ženu na premiérskom poste v japonských dejinách, informovala agentúra Reuters. 64-ročná Takaičiová vystrieda Šigerua Išibu, ktorý odstúpil v septembri po volebných porážkach.
Foto: SITA/AP, Eugene Hoshiko
Zákonodarcovia tlieskajú po zvolení Sanae Takaičiovej za novú japonskú premiérku v Japonsku v utorok 21. októbra 2025.
Takaičiovú, ktorá vytvorila koalíciu s menšou Japonskou stranou inovácie (JIP), podporilo 237 zákonodarcov v 465-člennej dolnej komore. Ešte v utorok by sa pre ňu podľa agentúr mala vysloviť aj horná komora a Takaičiová potom bude môcť večer zložiť prísahu. Po 103 mužských predchodcoch sa stane prvou šéfkou japonskej vlády.
Agentúra AP, ktorá Takaičiovú označuje za ultrakonzervatívnu, očakáva, že táto chránenkyňa zavraždeného expremiéra Šinzóa Abeho sa bude usilovať o zmeny japonskej pacifistickej ústavy a o posilnenie japonskej armády i ekonomiky. Vzhľadom na to, že ani v koalícii ale nedisponuje parlamentnou väčšinou, nemusí mať príliš silnú pozíciu, a nie je tak jasné, čo zo zámerov sa jej podarí presadiť.
