V ropnej rafinérii MOL-u neďaleko Budapešti vypukol požiar

Miestni obyvatelia hlásili výbuch a hustý dym. Príčiny nehody sú zatiaľ neznáme, píše index.hu.
Server podotýka, že je možné, že činnosť celej rafinérie je zastavená. K žiadnym zraneniam nedošlo.
MOL vydal vyhlásenie, podľa ktorého príslušné úrady v súčasnosti vyšetrujú príčiny požiaru.
Podľa servera infostart.hu Úrad civilnej ochrany (OKF) informoval, že do ovzdušia sa neuvoľnili žiadne škodlivé látky. Život v Százhalombatte sa v utorok ráno rozbehol normálne, doprava, školy, obchody a podniky fungujú bez obmedzení.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok ráno rokoval o vzniknutej situácii s predstaviteľmi spoločnosti MOL a s ministrom vnútra Sándorom Pintérom. Na sociálnych sieťach premiér uviedol, že dodávky pohonných látok v Maďarsku sú zabezpečené. Ako dodal, okolnosti požiaru v ropnej rafinérii v Százhalombatte budú vyšetrené čo najdôkladnejšie.