Poľská prokuratúra začala vyšetrovanie sabotáže pripravovanej ruskými službami

Mazovské oddelenie Národnej prokuratúry pre boj s organizovaným zločinom a korupciou v spolupráci s Agentúrou vnútornej bezpečnosti zistili, že neznáme osoby konali v prospech ruských tajných služieb najmenej do 16. októbra 2025. Cieľom plánovaných akcií bolo vyvolať paniku a destabilizovať krajiny EÚ podporujúce Ukrajinu.
V rámci vyšetrovania bol zadržaný občan Ukrajiny Danylo H., ktorý podľa prokuratúry pôsobil v prospech cudzej rozviedky a podieľal sa na príprave činov so znakom teroristického útoku. Spolu s ďalšími osobami údajne pripravoval a odosielal na Ukrajinu zásielky s chemickými látkami ktoré mali počas prepravy spôsobiť požiar alebo výbuch. Balíky zachytili rumunské bezpečnostné služby ešte pred ich aktiváciou.
Súd v Varšave 17. októbra rozhodol o uvalení trojmesačnej väzby na zadržaného Ukrajinca. Rumunské orgány medzičasom zatkli dvoch ďalších Ukrajincov, ktorí s ním podľa poľskej prokuratúry úzko spolupracovali, a tamojší súd ich vzal do väzby na 30 dní.
Kontrarozviedka zadržala osem podozrivých z prípravy sabotáže
Poľská Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) v spolupráci s ďalšími službami zadržala v uplynulých dňoch osem osôb podozrivých z príprav aktov sabotáže v rôznych častiach krajiny. V súčasnosti prebiehajú ďalšie operatívne úkony. Uviedol to premiér Poľska Donald Tusk na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa vyjadrenia poľského ministra bez portfólia Tomasza Siemoniaka išlo v prípade zadržaných o vykonávanie prieskumu vojenských objektov a prvkov kritickej infraštruktúry, prípravu prostriedkov na vykonanie aktov diverzie a priame uskutočnenie útokov. ABW podľa neho úzko spolupracuje so vojenskou kontrarozviedkou, políciou a prokuratúrou.
Hovorca ministra koordinátora špeciálnych služieb Jacek Dobrzyňski podľa agentúry PAP informoval, že ABW v posledných mesiacoch zadržala 55 osôb, ktoré konali v neprospech Poľska v mene ruských tajných služieb.