Poslanci Orbánovho vládneho bloku schválili predĺženie stavu núdze. Môže to ovplyvniť aj voľby

Núdzový stav tak potrvá do 13. mája 2026 a teda aprílové parlamentné voľby by sa mohli konať v rámci osobitného právneho poriadku, píše index.hu.
Návrh na predĺženie núdzového stavu predložil podpredseda vlády Zsolt Semjén. Z jeho odôvodnenia vyplýva, že návrh sa týka predĺženia platnosti vládneho nariadenia o vyhlásení núdzového stavu a niektorých núdzových pravidiel vzhľadom na ozbrojený konflikt a humanitárnu katastrofu na Ukrajine. Cieľom tohto opatrenia je predchádzať následkom uvedeného konfliktu v Maďarsku a zvládať ich.
Návrh prerokovali poslanci na mimoriadnom zasadnutí Národného zhromaždenia 7. októbra. Opozícia ho ostro kritizovala, avšak štátny tajomník rezortu spravodlivosti Róbert Répássy zdôraznil, že vláda nežiada neobmedzené právomoci.
Maďarská vláda 1. októbra oznámila, že iniciuje predĺženie stavu núdze pre vojnu na Ukrajine o ďalších 180 dní. Kabinet premiéra Viktora Orbána v zdôvodnení uviedol, že rusko-ukrajinská vojna v susedstve Maďarska viedla k humanitárnej situácii, aká tu nebola od druhej svetovej vojny, a tiež zmenila európsku hospodársku situáciu.
Zachovanie núdzového stavu vytvára právny rámec pre vládu, aby mohla prijímať účinné a rýchle rozhodnutia na pomoc tým, ktorí utekajú pred vojnou, a na ochranu fyzickej, ekonomickej a energetickej bezpečnosti Maďarska.
V núdzovom stave môže vláda vydávať dekréty, môže pozastaviť uplatňovanie určitých zákonov, môže sa odchýliť od zákonných ustanovení a môže prijať aj iné mimoriadne opatrenia. Po voľbách v roku 2022 premiér Orbán zaviedol 10. dodatkom k ústave nový výnimočný stav s odvolaním sa na rusko-ukrajinskú vojnu, ktorý odvtedy parlamentná väčšina vládneho bloku Fidesz-KDNP predlžovala každých šesť mesiacov.
V zmysle platnej legislatívy môže vláda vyhlásiť núdzový stav na 30 dní a dvojtretinová väčšina Národného zhromaždenia ho môže predĺžiť o maximálne 180 dní. Vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, keď bola príčinou masová migrácia, a tiež ho viacnásobne predlžovala.
Kritici upozorňujú, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva.