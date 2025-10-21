Vodu káže, víno pije: Video svadby dcéry admirála pobúrilo Irán. 'Bastardi,' reagoval Šamchání

Škandál prepukol po tom, čo sa v sobotu na internete objavilo video zo svadby Šamcháního dcéry z tohtoročného apríla. Nevesta má na zázname šaty bez ramienok s hlbokým výstrihom. Kým ju otec vedie uličkou k ženíchovi, okolo sú ženy bez povinnej šatky zahaľujúcej vlasy.
Iránci scénu vnímajú ako výsmech konzervatívnym islamským hodnotám, ktoré Šamchání sám presadzuje. Video vyvolalo pobúrenie aj kvôli okázalému luxusu v čase, keď mnoho obyvateľov čelí chudobe a mladí ľudia si nemôžu dovoliť vlastnú svadbu.
Iránske médiá reagovali ostro. Denník Šargh tento týždeň zverejnil Šamcháního fotografiu na titulnej strane s titulkom „Pochovaný pod škandálom“, zatiaľ čo politickí komentátori požadujú jeho rezignáciu.
Agentúra Tasním, napojená na iránske Revolučné gardy, kritizovala Šamcháního slovami, že „životný štýl predstaviteľov Islamskej republiky musí byť obhájiteľný“, zároveň však odsúdila „zverejnenie súkromného záznamu“.
Šamcháního stúpenci tvrdia, že ide o diskriminačnú kampaň rivalov a že svadba bola neverejná. Niektorí analytici však podľa denníka The New York Times poukázali na to, že islamská republika neváhala presadzovať svoje pravidlá aj v súkromnom živote občanov, vrátane razií na svadbách a oslavách, ktoré nepovažovala za islamské.
Na škandál reagoval samotný Šamchání výhražne. „Bastardi, ja som stále nažive,“ odkázal na sieti X bez ďalších podrobností.
Admirál patrí k najvplyvnejším mužom režimu – je blízkym spolupracovníkom najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, členom Národnej rady obrany, bývalým tajomníkom Najvyššej rady národnej bezpečnosti a predtým zastával funkciu ministra obrany i veliteľa námorníctva.
Práve tieto inštitúcie stoja za vynucovaním prísnych zákonov o obliekaní žien a potláčaním demonštrácií. „Je to pokrytectvo v tej najčistejšej podobe,“ povedal NYT Omid Memarian, expert z americkej organizácie DAWN.
Aktivistka za práva žien Ellie Omidvariová pripomenula obete represií režimu. „Ich nevesta je v paláci, naša nevesta je pochovaná v krajine,“ napísala o ženách, ktoré prišli o život pri protivládnych protestoch v roku 2022.
USA uvalili na Šamcháního sankcie v roku 2020. Admirál a jeho synovia vlastnia a prevádzkujú rozsiahle lodné impérium s ropnými tankermi, ktoré pomáhajú prepravovať ropu z Iránu a Ruska do Číny.