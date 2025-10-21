Pravda Správy Svet Tranzitná nelegálna migrácia v Česku výrazne klesla, celková však stúpla o 14 %

Česká polícia od januára do septembra tohto roka odhalila na území ČR vyše 8-tisícnelegálnych migrantov, čo je medziročne asi o 14 percent viac. V porovnaní s tým sa však výrazne znížila tranzitná nelegálna migrácia, a to o takmer 64 percent. Dôvodom sú podľa polície sprísnené opatrenia a lepšia spolupráca krajín na takzvanej západobalkánskej trase. V utorok to na webe polície uviedol hovorca Riaditeľstva služby cudzineckej polície Josef Urban.

21.10.2025 16:58
„Najčastejšie zastúpenými štátnymi príslušnosťami pri celkovej nelegálnej migrácii boli v 1. – 3. štvrťroku 2025 občania Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu, ktorí dokopy tvorili takmer dve tretiny všetkých zistených osôb (64 percent) a dominujú svojimi počtami v kategórii nelegálneho pobytu. V rámci nelegálnej migrácie cez vonkajšiu schengenskú hranicu boli najčastejšie zastúpení občania Gruzínska, Uzbekistanu a Moldavska,“ spresnil Urban.

Neregulárne doklady podľa jeho slov predložilo 150 ľudí, pričom najčastejšie používali doklady Grécka, Rumunska a Poľska.

Tranzitná nelegálna migrácia vedúca cez územie ČR ukázala medziročný pokles až o 63,6 percenta a na celkovej nelegálnej migrácii tak tvorí len 1,4-percentný podiel. Polícia v Česku za dané časové obdobie odhalila 112 takýchto migrantov, pričom vyše polovica z nich sa do ČR dostala letecky, a to najčastejšie z Grécka.

„Výrazný medziročný pokles pozemnou aj leteckou cestou je výsledkom migračného tlaku v smere zo západobalkánskej trasy najmä vplyvom opatrení zavedených jednotlivými štátmi a medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany štátnych hraníc,“ vysvetlil Urban.

Dodal, že takmer polovica tranzitných nelegálnych migrantov pochádzala zo Sýrie, ďalší potom z Turecka a Iraku. Ich cieľovou krajinou bolo najčastejšie Nemecko.

