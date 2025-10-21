Pravda Správy Svet Historická hodnota je nevyčísliteľná. Zlodeji v Louvri spôsobili škodu za asi 88 miliónov eur

Finančná škoda spôsobená lúpežou korunovačných šperkov v parížskom múzeu Louvre sa odhaduje na 88 miliónov eur, povedala v utorok francúzska prokurátorka Laure Beccuauová pre rozhlasovú stanicu RTL. Tento odhad však podľa nej nezahŕňa historickú hodnotu šperkov pre Francúzsko, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a AP.

France Louvre Foto: ,
Zlodeji pri krádeži v múzeu Louvre v nedeľu 19. októbra 2025 v Paríži použili vysokozdvižnú plošinu.
Prokurátorka uviedla, že spomínanú sumu odhadol kurátor múzea, a dodala, že zlodeji by rovnakú sumu nezískali, ak by mali „veľmi zlý nápad roztaviť tieto klenoty“.

„Možno môžeme dúfať, že si to rozmyslia a tieto klenoty bezdôvodne nezničia,“ poznamenala. Na policajnom pátraní po podozrivých a šperkoch sa podľa Beccuauovej podieľa asi 100 vyšetrovateľov.

K lúpeži došlo v nedeľu ráno, keď sa páchateľom za sedem minút podarilo ukradnúť osem šperkov „neoceniteľnej dedičskej hodnoty“ vystavených v Apollónovej galérii. Na spáchanie lúpeže použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k budove na nábreží rieky Seina. Páchatelia sú stále na slobode.

Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v pondelok potvrdil, že bolo začaté vyšetrovanie pre podozrenie z organizovanej krádeže a zločinného spriahnutia. Vyšetrovanie prebieha pod dohľadom Ústredného úradu pre boj proti obchodovaniu s kultúrnym bohatstvom (OCBC).

Vyšetrovatelia ako hypotézu zvažujú krádež na objednávku zberateľa. V tomto prípade by šperky pravdepodobne zostali nedotknuté, uviedla spravodajská stanica BFM TV. Nie je podľa nej však vylúčená ani krádež pre objednávateľa, ktorého zaujíma len finančná hodnota drahých kameňov a vzácnych kovov. V takom prípade mohli byť šperky rozobraté na jednotlivé časti a predávané na maloobchodnom trhu.

Vyšetrovatelia zvažujú aj možnosť zahraničného zasahovania a destabilizačného plánu. Táto hypotéza však nie je primárna, najmä vzhľadom na profily osôb zadržaných pri iných nedávnych vlámaniach podobného charakteru v parížskych múzeách.

Pripúšťa sa aj, že ide o krádež spáchanú v prospech organizovaného zločinu – v takomto prípade by šperky mohli byť následne použité na pranie špinavých peňazí.

