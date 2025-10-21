Pravda Správy Svet To už aj tu? Komáre zavítali už aj do tejto škandinávskej krajiny. Ďalšia na rade je Antarktída

Na Islande zaznamenali prvý prípad výskytu komára v prirodzenom prostredí. Ostrov bol pritom spolu s Antarktídou jedným z posledných miest na svete bez prítomnosti komárov, napísala agentúra AFP. Jeden samček a dve samičky druhu komára krúžkovaného (Culiseta annulata) boli nájdení asi 30 kilometrov severne od hlavného mesta Reykjavíku, oznámil agentúre entomológ z Islandského inštitútu prírodných vied Matthias Alfredsson.

Komáry prilákala pasca v podobe látky namočenej v sladkej tekutine, ktorú entomológovia nastražili. Prítomnosť hmyzu podľa vedcov naznačuje nedávne zavlečenie, pravdepodobne loďou, viac však vyjasní až jarné sledovanie výskytu a šírenia. Podľa Alfredssona sa tento druh komára zdá byť dobre prispôsobený chladnejšiemu podnebiu, čo mu umožňuje odolávať dlhým a drsným zimám, keď teploty klesajú pod bod mrazu.

V minulosti bol na Islande zaznamenaný jediný prípad výskytu komára, a to arktického komára (Aedes nigripes), ktorý bol nájdený v lietadle na letisku v Keflavíku, nejednalo sa teda o prirodzené prostredie.

Na Islande sa tiež nachádza známe jazero Mývatn, nad ktorým sa v letnom období vznášajú kŕdle pakomárov a muchničiek.

