Návrat detí, rýchlo do EÚ, zrušenie sankcií. Európa pripravuje 12-bodový plán na ukončenie vojny

Európske štáty pripravujú v spolupráci s Kyjevom 12-bodový plán zameraný na ukončenie vojny na Ukrajine. V utorok o tom informovala agentúra Bloomberg s odvolaním na svoje zdroje. Boje by sa mali zastaviť na súčasných frontových líniách a na implementáciu dohody by dohliadala rada na čele s prezidentom USA Donaldom Trumpom, informuje TASR.

21.10.2025 21:01
Hasiči sa snažia uhasiť požiar po leteckom útoku ruskej armády na obytnú štvrť v ukrajinskej metropole Kyjev v piatok 10. októbra 2025.
Po zavedení prímeria návrh počíta s návratom všetkých deportovaných ukrajinských detí a výmenou vojnových zajatcov. Ukrajina by tiež získala bezpečnostné záruky, finančné prostriedky na povojnovú obnovu a umožnený by jej bol urýchlený vstup do EÚ.

Sankcie voči Rusku by sa postupne zrušili, hoci približne 300 miliárd dolárov zo zmrazených ruských aktív by Moskve vrátili iba v prípade, že by prispela na povojnovú obnovu Ukrajiny. Sankcie by sa opäť zaviedli, ak by Rusko znova zaútočilo na Ukrajinu.

Návrh predpokladá, že okupované územia by Ukrajina ani európske štáty oficiálne za súčasť Ruska neuznali. Kyjev a Moskva by mali po zavedení prímeria rokovať o ich budúcom usporiadaní.

Zdroje uviedli, že podrobnosti plánu sa ešte finalizujú a môžu sa zmeniť. S akýmkoľvek návrhom tiež budú musieť súhlasiť Spojené štáty. Európski predstavitelia by z tohto dôvodu mohli ešte tento týždeň vycestovať do USA.

Americký prezident Donald Trump minulý štvrtok po telefonáte so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom vyzval na zmrazenie konfliktu pozdĺž súčasnej frontovej línie. Navrhol tiež schôdzku s Putinom v Budapešti, avšak agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj informovala, že plány na stretnutie lídrov sú nateraz pozastavené.

Zdroje Bloombergu uviedli, že Putin v telefonáte s Trumpom požadoval, aby Ukrajina Rusku odstúpila celý Donbas, avšak nie je jasné, či by bola Moskva ochotná výmenou urobiť územné ústupky v iných okupovaných oblastiach. Rusko si okrem Donbasu pozostávajúceho z Luhanskej a Doneckej oblasti nárokuje aj Krymský polostrov, Chersonskú a Záporožskú oblasť.

