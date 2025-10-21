Vlakové nešťastie v Etiópii má 15 obetí. Explózia cisterny v Nigérii: 29 mŕtvych

Vlak vykoľajil v meste Shinile po tom, čo narazil do inej stojacej súpravy. Nie je jasné, koľko ľudí bolo zranených, správy sa zmieňujú o 27 až 29 pasažieroch. Vlak prevážal väčšinou mladých ľudí a taktiež potraviny ako je ryža, cestoviny či kuchynský olej. Zábery z miesta nehody ukazujú zdevastovaný vagón a vysypané zásoby jedla aj basy s limonádami.
„Príčinou nehody je zrejme zlý stav vlaku, ktorý je veľmi starý a nie je schopný zvládnuť ťažké náklady. Domnievame sa, že preťaženie bolo hlavným faktorom nehody,“ povedal Jibril Omar, komisár štátu Somali, kde sa nešťastie stalo. „Mnohí z cestujúcich prežili vďaka tomu, že vyskočili z vlaku,“ dodal.
Úrady už začali vyšetrovanie príčin zrážky.
Najmenej 29 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri výbuchu cisterny s palivom, ktorá sa v utorok prevrátila na diaľnici v strednej Nigérii, uviedli tamojšie záchranné služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Miestny koordinátor národnej záchrannej agentúry objasnil, že nákladné auto prevážajúce palivo sa prevrátilo a došlo k úniku. Ľudia si prišli nabrať palivo, v tom však cisterna vybuchla, pričom zahynulo 29 osôb a ďalších 42 utrpelo zranenia.
Agentúra Reuters informuje, že takéto incidenty sú v Nigérii časté a každoročne si vyžiadajú desiatky obetí na životoch. V tejto najľudnatejšej africkej krajine sa ropné produkty prepravujú po cestách z dôvodu obmedzenej infraštruktúry ropovodov. Príčinou častých dopravných nehôd sú aj zle udržiavané cesty.
V marci tohto roku zahynulo desať ľudí pri hromadnej zrážke neďaleko hlavného mesta Abuja, pri ktorej došlo k požiaru cisterny. V štáte Niger v januári prišlo o život 98 ľudí, ktorí si po havárii cisterny prišli nabrať palivo, tvrdí AFP.