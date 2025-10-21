Bezrukov, ktorý je bývalým agentom SVR a pracoval v utajení v USA povedal Putinovi: „Nechoďte do Budapešti.“ Informoval o tom web Daily Express.
Uviedol, že plánované stretnutie s Trumpom by sa malo urýchlene presunúť do Dubaja, aby sa predišlo tomu, čo označil za „absolútne zákernú operáciu“ zo strany Britov. Podľa jeho slov si vládnuca elita v Londýne „uvedomuje, že Británia môže čoskoro prestať existovať“. „Pre nich je úder proti nám riešením,“ konštatoval Bezrukov, pričom pre svoje tvrdenia nepredložil žiadne dôkazy.Čítajte viac „Rusi chcú príliš veľa.“ Trump a Putin sa tak skoro v Budapešti nestretnú
Bezrukova totožnosť bola odhalená v roku 2010 po tom, čo FBI zadržala ruskú špiónku Annu Čapmanovú, ktorá bola v tom čase britskou občiankou. Oboch v tomto roku spolu s ďalšími ôsmimi agentmi vymenili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a USA. Bývalý agent v súčasnosti pôsobí ako profesor na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a zároveň je poradcom ropnej spoločnosti Rosnefť.Čítajte viac Lietajúci Kremeľ má prekážky. Poletí Putin nad Slovenskom za Trumpom do Budapešti?