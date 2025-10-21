Pravda Správy Svet Nechoďte do Budapešti, plánuje sa atentát, varuje Putina bývalý ruský špión

Nechoďte do Budapešti, plánuje sa atentát, varuje Putina bývalý ruský špión

Ruského vodcu Vladimira Putina varoval plukovník ruskej zahraničnej spravodajskej služby Andrej Bezrukov pred udajným „plánovaným britským atentátom“, ak by pricestoval do Maďarska na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

21.10.2025 22:43
debata (3)

Bezrukov, ktorý je bývalým agentom SVR a pracoval v utajení v USA povedal Putinovi: „Nechoďte do Budapešti.“ Informoval o tom web Daily Express.

Raketové hromobitie Tomahawkov
Video

Uviedol, že plánované stretnutie s Trumpom by sa malo urýchlene presunúť do Dubaja, aby sa predišlo tomu, čo označil za „absolútne zákernú operáciu“ zo strany Britov. Podľa jeho slov si vládnuca elita v Londýne „uvedomuje, že Británia môže čoskoro prestať existovať“. „Pre nich je úder proti nám riešením,“ konštatoval Bezrukov, pričom pre svoje tvrdenia nepredložil žiadne dôkazy.

Trump Putin Čítajte viac „Rusi chcú príliš veľa.“ Trump a Putin sa tak skoro v Budapešti nestretnú

Bezrukova totožnosť bola odhalená v roku 2010 po tom, čo FBI zadržala ruskú špiónku Annu Čapmanovú, ktorá bola v tom čase britskou občiankou. Oboch v tomto roku spolu s ďalšími ôsmimi agentmi vymenili v rámci výmeny špiónov medzi Ruskom a USA. Bývalý agent v súčasnosti pôsobí ako profesor na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov a zároveň je poradcom ropnej spoločnosti Rosnefť.

APTOPIX Trump Putin Čítajte viac Lietajúci Kremeľ má prekážky. Poletí Putin nad Slovenskom za Trumpom do Budapešti?
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Budapešť #vojna na Ukrajine #stretnutie Trumpa s Putinom
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"