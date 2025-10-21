Pravda Správy Svet Svetová banka odhaduje, že obnova Sýrie bude stáť 216 miliárd dolárov

Obnova Sýrie po občianskej vojne by podľa odhadov Svetovej banky mala stáť približne 216 miliárd dolárov. Táto suma predstavuje zhruba desaťnásobok hrubého domáceho produktu Sýrie za rok 2024. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.

21.10.2025 23:13
Aleppo Foto:
Celkový pohľad na mesto Aleppo v Sýrii, utorok 7. októbra 2025.
Odhadové náklady na obnovu Sýrie zahŕňajú 82 miliárd na infraštruktúru, 75 miliárd na obytné budovy a 59 miliárd na komerčné a verejné zariadenia. Svetová banka tvrdí, že obnova môže stáť medzi 140 miliardami a 345 miliardami dolárov, avšak jej „konzervatívny najlepší odhad je 216 miliárd dolárov“.

Ako bojovať s teroristami z organizácie Islamský štát? (archívne video)
Video

Vojna podľa portálu Euronews zničila veľké časti krajiny a poškodila kritickú infraštruktúru vrátane elektrickej siete. Najviac investícií si na základe hodnotenia vyžadujú provincie Aleppo a vidiecke oblasti okolo Damasku, kde prebehli najtvrdšie boje.

Občianska vojna v Sýrii vypukla v roku 2011 po protestoch proti vtedajšiemu dlhoročnému prezidentovi Bašárovi Asadovi. Toho v decembri 2024 zvrhli islamisti, ktorí sa chopili moci. Vláda dočasného prezidenta Ahmada Šaru sa podľa agentúry DPA snaží obnoviť stabilitu v Sýrii.

Hoci sa od zosadenia Asada podarilo vláde obnoviť diplomatické vzťahy so Západom a podpísať investičné dohody s krajinami Perzského zálivu, Sýriu naďalej trápia finančné problémy, konštatuje Euronews. Organizácia Spojených národov taktiež odhaduje, že 90 percent populácie Sýrie žije v chudobe.

