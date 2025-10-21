Svetová banka odhaduje, že obnova Sýrie bude stáť 216 miliárd dolárov

Odhadové náklady na obnovu Sýrie zahŕňajú 82 miliárd na infraštruktúru, 75 miliárd na obytné budovy a 59 miliárd na komerčné a verejné zariadenia. Svetová banka tvrdí, že obnova môže stáť medzi 140 miliardami a 345 miliardami dolárov, avšak jej „konzervatívny najlepší odhad je 216 miliárd dolárov“.
Vojna podľa portálu Euronews zničila veľké časti krajiny a poškodila kritickú infraštruktúru vrátane elektrickej siete. Najviac investícií si na základe hodnotenia vyžadujú provincie Aleppo a vidiecke oblasti okolo Damasku, kde prebehli najtvrdšie boje.
Občianska vojna v Sýrii vypukla v roku 2011 po protestoch proti vtedajšiemu dlhoročnému prezidentovi Bašárovi Asadovi. Toho v decembri 2024 zvrhli islamisti, ktorí sa chopili moci. Vláda dočasného prezidenta Ahmada Šaru sa podľa agentúry DPA snaží obnoviť stabilitu v Sýrii.Čítajte viac Čo čaká Asada a prečo si nevybral Irán, ale utiekol do Ruska? Rozhodujúce boli peniaze, pocit bezpečia a zrejme aj rakovina jeho manželky
Hoci sa od zosadenia Asada podarilo vláde obnoviť diplomatické vzťahy so Západom a podpísať investičné dohody s krajinami Perzského zálivu, Sýriu naďalej trápia finančné problémy, konštatuje Euronews. Organizácia Spojených národov taktiež odhaduje, že 90 percent populácie Sýrie žije v chudobe.Čítajte viac Sýria vydala zatykač na zvrhnutého prezidenta Bašára Asada