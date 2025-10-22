ONLINE: Ukrajina zaútočila na ruskú chemičku raketami Storm Shadow, podľa Zelenského sú strely dlhého doletu cestou k mieru

5:45 Rusko podniklo v noci na stredu rozsiahly vzdušný útok proti Ukrajine pomocou balistických striel a dronov, explózie sú hlásené z Kyjeva a tiež z miest na juhu krajiny. Informovali o tom agentúra Reuters a ukrajinské médiá. Správy o prípadných obetiach úderov ani významnejších škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na telegrame krátko po 1.00 h miestneho času (po polnoci SELČ) oznámil, že hlavné mesto čelí ruskému útoku, ktorý sa ukrajinská protivzdušná obrana snaží odraziť. Obyvateľov vyzval, aby zostali v krytoch. V meste podľa neho vypukol najmenej jeden požiar a na zasiahnuté miesta útoku boli vyslaní zdravotníci.
Výbuchy boli hlásené tiež v mestách Dnipro a Záporoží, kde zranili najmenej jedného človeka, píše ukrajinský server Kiev Independent. Ruské údery mierili tiež na prístav Izmajil v delte Dunaja na hranici s Rumunskom, kde údajne spôsobili výpadky elektrickej energie. Nedávne útoky na energetické zariadenia v tomto regióne zanechali bez prúdu tisíce domácností.
Rusko zaútočilo krátko po tom, ako ukrajinská armáda oznámila, že pri utorkovom kombinovanom vzdušnom údere, vrátane použitia britských striel Storm Shadow odpaľovaných zo vzduchu, zasiahla kľúčový chemický závod v ruskej Brjanskej oblasti na výrobu výbušnín a raketového paliva.
5:40 Ukrajinské sily pri rozsiahlom utorkovom vzdušnom údere zasiahli významný chemický závod v ruskej Brjanskej oblasti. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej armády, ktoré fabriku označilo za kľúčovú pre ruské vojnové úsilie. Ruské úrady pripustili, že Ukrajina na región na západe krajiny útočila dronmi a raketami, o škodách však neinformovali.
Ukrajinský generálny štáb vo vyhlásení uviedol, že chemička bola zasiahnutá masívnym kombinovaným útokom britskými raketami Storm Shadow a leteckými údermi, ktoré podľa neho úspešne prenikli ruskou protivzdušnou obranou. Fabriku označil za kľúčové zariadenie ruského vojensko-priemyselného komplexu, kde sa vyrába strelný prach, výbušniny a palivo do rakiet. Následky úderu sa teraz vyhodnocujú, dodala armáda.
Ukrajina už skôr použila strely Storm Shadow, ktoré majú dolet 250 až 560 kilometrov, na údery na ciele v ruskej Brjanskej a Kurskej oblasti a na Ruskom okupovanom Kryme. Tento úder na chemickú továreň prišiel súbežne s vyjadrením prezidenta Volodymyra Zelenského, že otázka striel dlhého doletu je možno „nenahraditeľným kľúčom k mieru“. Čím viac je podľa neho Ukrajina schopná udrieť v hĺbke Ruska, tým je väčšia ochota Moskvy ukončiť boje.
Zelenskyj dúfal, že na stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom minulý piatok získa pre Ukrajinu tiež prísľub amerických rakiet dlhého doletu Tomahawk. Trump namiesto toho vyhlásil, že sa chce vyhnúť eskalácii s Ruskom a že by Rusko a Ukrajina mali uzavrieť mier na súčasnej línii bojov. Trump tiež chystá ďalší summit so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti, hoci jeho konanie v blízkej dobe dnes spochybnil vysokopostavený zdroj Reuters z Bieleho domu.
Ukrajina sa bráni už štvrtý rok ruskej ozbrojenej agresii, súčasťou bojov sú aj vzdušné útoky a cezhraničné ostreľovanie z oboch krajín. Správy o oblastiach bojov nemožno vo vojnových podmienkach bezprostredne overiť.
Brjanský chemický závod bol terčom ukrajinských úderov už v minulosti. Pri rozsiahlom útoku tento rok v januári Ukrajina údajne použila tiež americké strely dlhého doletu ATACMS.
Ruské ministerstvo obrany v utorok večer na telegrame uviedlo, že jednotky ruskej protivzdušnej obrany v utorok popoludní v priebehu štyroch hodín zničili nad Brjanskou oblasťou, ktorá susedí s Ukrajinou, 57 ukrajinských dronov. Ministerstvo len zriedka informuje o škodách, ktoré ukrajinské drony či strely spôsobia na ruskom území.
Gubernátor oblasti Alexander Bogomaz v príspevku na telegrame uviedol, že Ukrajina v utorok popoludní zaútočila na región pomocou dronov a rakiet. Pri útoku podľa neho nebol nikto zranený a žiadne škody nie sú hlásené.