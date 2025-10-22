Pravda Správy Svet Severná Kórea opäť odpálila balistickú raketu smerom k Japonsku

Severná Kórea odpálila najmenej jednu neidentifikovanú balistickú raketu smerom na Japonské more, oznámila v stredu juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

22.10.2025 06:10
Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA
Archívne video. KĽDR sa pochválila balistickou raketou Hwasong-17. Podľa odhadu expertov má dolet viac ako 15-tisíc kilometrov, teda dokáže zasiahnuť aj územie USA. Pozrite si video zo štartu rakety, ktoré zverejnil Pchjongjang.

Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) uviedol, že zaznamenal vypustenie rakety, avšak neposkytol ďalšie podrobnosti. Jonhap pripomína, že Severná Kórea naposledy odpálila balistické rakety krátkeho dosahu a riadené strely smerom k Japonskému moru 8. a 22. mája.

Ide o prvý takýto incident počas vlády juhokórejského prezidenta I Če-mjonga, ktorý sa ujal úradu v júni tohto roku. Zároveň došlo k tomuto odpáleniu rakety pred plánovaným summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce, ktorý od 31. októbra do 1. novembra hostí Južná Kórea. Na tomto summite sa má podľa agentúry AP zúčastniť aj americký prezident Donald Trump a ďalší svetoví lídri.

Severná Kórea tento mesiac zorganizovala vojenskú prehliadku v metropole Pchjongjang pri príležitosti 80. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany práce. Na tejto prehliadke sa zúčastnili predstavitelia Ruska i Číny a KĽDR na nej predviedla podľa jej slov najsilnejšiu medzikontinentálnu balistickú raketu.

