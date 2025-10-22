Obrovská tragédia v Ugande: pri zrážke autobusov zahynulo najmenej 63 ľudí

Nespresnený počet osôb utrpel zranenia a je pravdepodobné, že bilancia bude ešte stúpať, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na ugandskú políciu. Nehoda sa stala na diaľnici medzi metropolou Kampalou a mestom Gulu, ktoré leží asi 330 kilometrov severne od Kampaly.
Nehoda sa stala na diaľnici medzi metropolou Kampalou a mestom Gulu, ktoré leží asi 330 kilometrov severne od Kampaly. Podľa polície sa autobusy čelne stretli vo chvíli, keď sa jeden snažil predísť nákladnému autu a druhý v opačnom smere predbiehal SUV.
Ugandská polícia nedávno zverejnila oficiálne štatistiky, podľa ktorých krajina s 50 miliónmi obyvateľov v roku 2024 zaznamenala viac ako 25-tisíc dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 25 800 ľudí, čo je zhruba o tisíc obetí viac ako v roku 2023. V desaťmiliónovom Česku v roku 2024 podľa policajnej štatistiky zomrelo pri dopravných nehodách 443 osôb.