Prípravy na schôdzku Trumpa a Putina v Budapešti pokračujú, tvrdí Orbán

„Prípravy na mierový summit pokračujú. Dátum zatiaľ nie je istý. Akonáhle naberie čas, usporiadame ho,“ napísal na facebooku Orbán. Dodal, že šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó je na rokovaní vo Washingtone.
Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu v utorok agentúre Reuters oznámil, že stretnutie prezidentov Spojených štátov a Ruska sa v bezprostrednej dobe neplánuje. Trump pritom pred týždňom po telefonáte s Putinom vyhlásil, že summit by sa mohol uskutočniť do dvoch týždňov. V utorok večer potom Trump povedal, že nechce, aby schôdzka bola stratou času.Čítajte viac Vydrží obranný val proti Rusku? Prečo Putin od Ukrajiny žiada celý Donbas
Termín vrcholnej schôdzky, ktorej témou má byť diplomatické riešenie vojny Ruska proti Ukrajine, tak zostáva neistý, zhoda naopak panuje na jej konaní v Budapešti, ktorá udržuje vzťahy s USA i Ruskom. Ukrajina už štvrtým rokom čelí rozsiahlej ruskej invázii.
Agentúra Reuters v utorok hovorila tiež s dvoma nemenovanými európskymi diplomatmi, podľa ktorých Američania s prezidentským summitom zrejme váhajú kvôli premršteným ruským požiadavkám na zastavenie vojny. Tie sú dôvodom odloženia schôdzky tiež podľa zistení stanice CNN.