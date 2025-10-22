Slovensko podľa Fica nakoniec zrejme podporí nový balík sankcií EÚ proti Rusku

Šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok vyjadrila presvedčenie, že 19. balík sankcií proti Rusku bude schválený tento týždeň práve na schôdzke lídrov krajín európskeho bloku. Na schválenie sankčných balíčkov je potrebný jednomyseľný súhlas členských štátov EÚ.
Fico na rokovaní výboru pre európske záležitosti slovenskej snemovne povedal, že do návrhu záverov summitu EÚ sa dostalo ustanovenie, na základe ktorého má Európska komisia reagovať na ceny energií. Komisia by podľa neho mala predložiť opatrenia, ktoré povedú k zníženiu cien elektrickej energie v EÚ. Tvrdil, že elektrina je v Európe drahšia ako v USA a Číne, čo znižuje konkurencieschopnosť EÚ.
Fico tiež počíta s tým, že bude prehodnotený úniový plán ukončiť v roku 2035 predaj áut so spaľovacími motormi. Úľavy by mohli dostať napríklad vozidlá s hybridným pohonom.Čítajte viac Politico: Viac zbraní, peňazí, sankcií aspoň na 2-3 roky. Európania chcú posilniť Zelenského, kým nebude neskoro
Slovenský premiér opäť spochybňoval význam protiruských sankcií. „Sankčné balíky sú nefunkčné. Jediné, čo spôsobili je to, že Rusi sú sebestační tam, kde neboli,“ tvrdil Fico, ktorý na Slovensku dlhodobo čelí kritike od opozície, podľa ktorej opakuje ruskú propagandu.
Rakúsko minulý týždeň oznámilo, že nakoniec tiež podporí protiruské sankcie. Viedeň pôvodne so všetkými navrhovanými sankciami súhlasila, chcela ale do balíka navyše zahrnúť ďalšie opatrenia vedúce k zrušeniu sankcií na aktíva spojené s ruským oligarchom Olegom Deripaskom. Tým by mohla byť odškodnená rakúska banka Raiffeisen Bank International za pokutu, ktorú má zaplatiť v Rusku.
Slovensko spočiatku blokovalo už schválenie 18. balíka protiruských sankcií EÚ, lebo požadovalo záruky ohľadom dodávok plynu. V tejto záležitosti potom Bratislava podľa dostupných informácií dostala list od Európskej komisie. Únioví ministri energetiky tento týždeň v pondelok podporili návrh na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska do EÚ, pričom úplný zákaz by mal platiť od 1. januára 2028. Na presadenie návrhu stačila kvalifikovaná väčšina, bolo tak možné prehlasovať Slovensko aj Maďarsko.
Fico povedal, že na nadchádzajúcom summite EÚ bude zastupovať maďarského premiéra Viktora Orbána. Budapešť podľa neho požiadala, aby závery summitu týkajúce sa Ukrajiny neboli schválené jednomyseľne, ale iba 26 krajinami, teda bez Maďarska.