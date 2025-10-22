Trumpov návrh zastaviť boje na súčasnej línii je dobrý kompromis, povedal Zelenskyj

Trump – ktorý sa snaží nájsť cestu k ukončeniu vojny rozpútanej rozsiahlou ruskou inváziou na Ukrajinu pred bezmála štyrmi rokmi – minulý týždeň uviedol, že Moskva a Kyjev by mali uzavrieť mier na súčasnej línii bojov. Iné riešenia sú podľa neho príliš komplikované.
„Navrhol zostať tam, kde sme, a začať rokovať,“ povedal o Trumpovi podľa agentúry AFP Zelenskyj počas krátkej návštevy Osla, kde rokoval s nórskym premiérom Jonasom Gahrem Störom. „Myslím, že by to bol dobrý kompromis, ale nie som si istý, že to Putin podporí, a povedal som to prezidentovi,“ dodal Zelenskyj.
Súčasné frontové línie ako východisko k rokovaniam s Ruskom presadzuje Ukrajina dlhodobo, odmieta sa ale zaviazať akýmkoľvek formálnym územným ústupkom v prospech agresora. Rusko teraz okupuje asi pätinu ukrajinského územia.
Moskva naopak požaduje, aby pred uzavretím prípadnej mierovej dohody boli vyriešené „základné príčiny“ vojny. Za tie Moskva dlhodobo označuje napríklad možnosť Kyjeva vstúpiť do NATO či prozápadnú revolúciu na Ukrajine v roku 2014, ktorá viedla k pádu proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Požaduje tiež medzinárodné uznanie ruskej anexie okupovaných území, z ktorých časť Moskva plne nekontroluje.