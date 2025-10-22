Pravda Správy Svet Pred parlamentom v Belehrade vypukol požiar, údajne sa aj strieľalo

Pred parlamentom v Belehrade vypukol požiar, údajne sa aj strieľalo

K streľbe a požiaru došlo v stredu predpoludním v stanovom tábore pred budovou parlamentu v srbskom hlavnom meste Belehrad, uviedli tamojšie médiá.

22.10.2025 12:55
Serbia / Belgrade / Foto: ,
Policajt hliadkuje pri stanovom tábore pred budovou parlamentu v srbskom hlavnom meste Belehrad 22. októbra 2025
Zranenia podľa nich utrpel jeden človek a polícia na mieste zadržala podozrivého muža, informuje portál Danas.rs.

Hasičom sa požiar podarilo lokalizovať a zabrániť jeho ďalšiemu rozšíreniu, pričom na mieste zasahovalo sedem hasičských áut. Srbská štátna televízia neoficiálne uviedla, že príčinou vypuknutia požiaru bola explózia plynovej fľaše.

Pri incidente utrpela zranenia jedna osoba, ktorú na mieste ošetrili záchranári, nachádza sa však mimo ohrozenia života. Podľa médií ide o 57-ročného muža, ktorý sa musel podrobiť operácii.

Podľa niektorých zdrojov sa z miesta incidentu ozývala aj streľba. Portál Blic.rs uviedol, že polícia zadržala 70-ročného muža, ktorý údajne hodil do ohňa za hrsť nábojov a následne vraj aj strieľal.

