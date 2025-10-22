Laureátmi Sacharovovej ceny sa stali novinári Poczobut a Amaglobeliová

Poczobut je podľa vyhlásenia EP známy svojou kritikou bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, zatiaľ čo Amaglobeliová sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré sa po voľbách v októbri 2024 postavilo proti vláde strany Gruzínsky sen. Nositeľov Sacharovovej ceny za rok 2025 predstavila na zasadnutí europarlamentu v Štrasburgu jeho predsedníčka Roberta Metsolová.
„Obaja sú novinári, ktorí sú v súčasnosti vo väzení na základe vymyslených obvinení len za to, že robili svoju prácu a otvorene kritizovali nespravodlivosť,“ povedala Metsolová. „Ich odvaha z nich urobila symboly boja za slobodu a demokraciu,“ dodala.
Poczobuta, ktorý patrí k poľskej menšine v Bielorusku, zadržali v marci 2021 a následne odsúdili na osem rokov väzenia za „úmyselné podnecovanie nepriateľstva a nenávisti na národnostnom, náboženskom a sociálnom základe“. Jeho články o poľských reáliách v Bielorusku boli súdom označené za „rehabilitáciu nacizmu“.
Poczobut bol dlhoročným spravodajcom poľského denníka Gazeta Wyborcza a pôsobil aj ako podpredseda Zväzu Poliakov v Bielorusku. Mnohé štáty považujú jeho väznenie za politicky motivované, Poľsko opakovane žiadalo jeho bezpodmienečné prepustenie. Europarlament upozornil, že novinárov zdravotný stav sa od zadržania zhoršil.
Gruzínsku novinárku a riaditeľku spravodajských portálov Batumelebi a Netgazeti v januári 2025 zadržali za účasť na protivládnom proteste. V septembri ju odsúdili na dva roky väzenia za facku veliteľovi polície v Batumi. Podľa EP je Amaglobeliová prvou ženskou politickou väzenkyňou v Gruzínsku od vyhlásenia nezávislosti krajiny v roku 1991.
EP od roku 1988 každoročne udeľuje Sacharovovu cenu jednotlivcom či organizáciám, ktoré bránia ľudské práva a základné slobody, dohliadajú na dodržiavanie práv menšín a bojujú za dodržiavanie medzinárodného práva, demokracie a právneho štátu. Slávnostné odovzdávanie tohoročnej ceny, ktorá je spojená s finančnou odmenou vo výške 50.000 eur, sa uskutoční 16. decembra 2025 v Štrasburgu.