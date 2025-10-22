Až 50-tisíc korún mesačne. Budú zarábať začínajúci učitelia v Česku oveľa viac ako na Slovensku?

ANO zaradilo do svojho programu sľub, podľa ktorého nástupný plat učiteľa na základných a stredných školách dosiahne 50-tisíc českých korún (Kč). V prepočte to vychádza takmer 2¤600 eur. Na Slovensku začínajúci pedagógovia zarábajú zhruba 1¤160 eur. Po absolvovaní adaptačného vzdelávania sa môžu dostať na necelých 1¤270 eur.
Babišovci v pláne odmeňovania učiteľov zašli ešte ďalej, keď ubezpečili, že ak sa dostanú k moci, v roku 2029 budú mesačne dostávať od štátu až 75-tisíc Kč mesačne. Táto nástupná mzda by sa mala stať teda realitou po štvorročnom funkčnom období vlády. V takom prípade by sa začínajúci učitelia priblížili v prepočte k sume bezmála 3¤100 eur.
Podpredseda ANO Karel Havlíček zároveň poznamenal, že chcú napĺňať literu zákona, ktorý končiaca vláda Petra Fialu síce presadila, ale v reálnom živote to vyzeralo inak: „Učitelia majú poberať mesačne 130 percent priemernej mzdy v krajine, ale vláda tento záväzok nedodržala," citovali ho české médiá. Aká je skutočnosť? „Kým v roku 2021 boli tieto platy na 125 percentách v pomere k priemernej mzde, vlani už len na 109 percentách," upozornil podľa Českého rozhlasu ekonomický analytik Daniel Münich.
Vráťme sa k nástupným mzdám: keby sa naozaj zvýšili tak, ako ANO sľubovalo pred voľbami, bol by to výrazný nárast. V súčasnosti totiž plat začínajúceho učiteľa bez praxe dosahuje necelých 35-tisíc Kč (1¤440 eur).
Nájde však štát dostatočné finančné zdroje? „Babiš neprestrelil so záväzkom zvýšiť platy učiteľov. Pri očakávanom ekonomickom raste je to reálne číslo," povedal ešte pred voľbami pre server Deník predpokladaný nový minister školstva Robert Plaga o nástupných platoch pedagógov na úrovni 50-tisíc Kč.
Líder ANO na mítingoch s voličmi prízvukoval, že štát sa dokáže dostať k potrebným peniazom, keď lepšie udrie na sivú ekonomiku. Babiš poukázal na to, že podľa Najvyššieho kontrolného úradu predstavujú daňové úniky a neplatenie poistného ročne viac ako 90 miliárd Kč (3,7 miliardy eur).
Politológ Lukáš Jelínek pred voľbami podotkol, že Babiš by si mal dať pozor, aby nedopadol ako Fialova koalícia: „Tá nakoniec ústami ministra školstva priznáva, že sľub o 130 percentách bol zlý," povedal pre server Novinky.
Ako to naozaj bude vyzerať, by sa učitelia mohli dozvedieť už o niekoľko dní. Vyjednávači ANO a dvoch menších strán totiž plánujú uzavrieť debatu o obsahu programového vyhlásenia vlády do konca tohto týždňa. Potom sa o ňom chystajú informovať prezidenta Petra Pavla.