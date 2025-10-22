Summit v Budapešti sa nekoná. Zatlačila Európa po prvý raz na Trumpa?

Šéf Bieleho domu vyhlásil, že sa zatiaľ v Budapešti nestretne s ruským diktátorom Vladimirom Putinom. Prípravy na konanie schôdzky americká strana nečakane oznámila minulý týždeň a rátalo sa s tým, že sa uskutoční do konca októbra.
Najlepší výsledok?
Trump teraz tvrdí, že nechcel strácať čas summitom, ktorý by nikam neviedol, keďže Rusi nie sú ochotní zastaviť svoju agresiu proti Ukrajine na terajšej frontovej línii.
„Zdá sa, že stretnutie sa nakoniec naozaj neuskutoční. To by bol pravdepodobne najlepší výsledok pre Ukrajinu a Európu. A, mimochodom, aj pre USA, ak vezmeme do úvahy ich dlhodobé záujmy a reputáciu. Moskva sa so svojimi maximalistickými požiadavkami opäť prejavila ako neflexibilná. Zatiaľ však nie je jasné, či to nakoniec predsa len neprehnala, alebo či sa jej vytrvalosť vyplatí,“ povedal pre Pravdu Volodymyr Dubovyk, expert na medzinárodné vzťahy z Odeskej národnej univerzity I. I. Mečnikova s odkazom na to, ako Trump často mení názory na ruskú vojnu proti Ukrajine.
Minulý týždeň to vyzeralo tak, že Kremeľ má s Bielym domom dobre rozohranú partiu. Plánovaná schôdzka u maďarského premiéra Viktora Orbána by bola Putinovým víťazstvom. Vzhľadom na postoje maďarskej vlády k Ukrajine by sa v Budapešti mohol ruský vládca cítiť ako doma. Zároveň by sa dostal na pôdu Európskej únie, hoci sú na neho uvalené sankcie a vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) za vojnové zločiny.
EÚ síce summit opatrne privítala, ale v zákulisí sa rozbehli horúčkovité aktivity, ako zabrániť tomu, aby americký prezident Putinovi nesľúbil priveľa. Viacerí európski lídri sa preto rozhodli prevziať iniciatívu a pripomenuli vládcovi Bieleho domu, že Rusko neustupuje zo svojich maximalistických požiadaviek a nie je ani ochotné prestať útočiť. Ukrajina pritom už v marci súhlasila s 30-dňovým bezpodmienečným prímerím.Čítajte viac Zmrazená vojna na Ukrajine? Trumpovi a Putinovi by to mohlo vyhovovať
„Dôrazne podporujeme postoj prezidenta Trumpa, že boje by sa mali okamžite zastaviť a že súčasná línia kontaktu by mala byť východiskovým bodom rokovaní. Naďalej sa držíme zásady, že medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou. Ruská taktika zdržiavania opäť a znova ukázala, že Ukrajina je jedinou stranou, ktorá to s mierom myslí vážne. Všetci vidíme, že Putin si naďalej vyberá násilie a ničenie,“ uviedli vo vyhlásení vrcholní predstavitelia viacerých európskych krajín, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.
Okrem toho agentúra Bloomberg informovala, že Európania s Ukrajinou pracujú na 12-bodovom pláne na ukončenie ruskej vojny. Jeho súčasťou má byť návrat všetkých deportovaných detí na Ukrajinu, výmena väzňov, bezpečnostné záruky, peniaze na vojnové reparácie a cesta k rýchlemu vstupu do Európskej únie pre Kyjev. Na druhej strane by sa postupne zrušili sankcie proti Rusku. No približne 300 miliárd dolárov zo zmrazených rezerv centrálnej banky by sa vrátilo až po tom, čo Moskva vysloví súhlas s prispením k povojnovej obnove Ukrajiny.
Summit EÚ
V tejto situácii sa zajtra v Bruseli koná summit Európskej únie. Slovensko na ňom zastupuje premiér Robert Fico, ktorý sa sťažoval na snahu prekaziť stretnutie Trumpa s Putinom. Predseda vlády počas vystúpenia na zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti vyhlásil, že najrozumnejšie by bolo, keby EÚ podporila konanie tejto schôdzky, a chce o tom hovoriť s ostatnými predstaviteľmi členských štátov. Fico mal naplánované aj bilaterálne stretnutie s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
Podľa Marty Prochwiczovej z Európskej rady pre zahraničné vzťahy však musia byť Európania aktívnejší v tom, ako vyriešiť ruskú agresiu proti Ukrajine. Analytička si tiež myslí, že je správne, že sa nateraz podarilo odvrátiť konanie summitu v Budapešti.Čítajte viac Putin a Netanjahu v Haagu? Politika neraz prebije právo, ale súdy by mali mať možnosť rozhodnúť, tvrdí expert z Oxfordu
„V opačnom prípade by to odhalilo neochotu EÚ konfrontovať Trumpa, ako aj jej dlhoročnú neschopnosť potrestať Orbánovo Maďarsko za jeho prokremeľskú orientáciu. A aj keď sa front zastaví na súčasnej pozícii, Putin preskupí sily a znova zaútočí. Znamená to, že snaha únie musí byť zameraná na dlhodobú obrannú podporu Kyjeva, postupnú integráciu do EÚ a podporu domácej odolnosti Ukrajiny,“ vysvetlila Prochwiczová.
„Celé je to o rešpekte. Keby sme sa ako Európska únia tešili výraznejšiemu rešpektu, tak by si summit v Budapešti nedovolil navrhnúť žiaden z jeho prípadných účastníkov. Ani Orbán ako premiér jednej z členských krajín, ani Putin, ktorého stíha Medzinárodný trestný súd. No a, samozrejme, by to nemohlo napadnúť ani prezidentovi Spojených štátov. Hovorím o tom už roky. Pokiaľ Európa nebude schopná mať ozbrojené sily vo formáte, v štruktúre a objeme, ktoré budú reprezentovať skutočné odstrašenie, dovtedy sa budeme motať v začarovanom kruhu,“ reagoval pre Pravdu bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.
Fico pred summitom naznačil, že Slovensko nebude blokovať 19. balík sankcií proti Rusku. Podľa agentúry TASR premiér informoval, že je to reakcia na to, že sa do návrhu záverov schôdzky podarilo dostať formuláciu o tom, že Európska komisia musí rýchlo a jednoznačne reagovať na ceny energií. Fico tiež uviedol, že bude potrebné pristúpiť k revízii návrhu zákazu spaľovacích motorov od roku 2035 a výsledkom by mal byť kompromis.
Na časti summitu venovanej Ukrajine bude slovenský premiér zastupovať Orbána. Ten sa na nej nechce zúčastniť, ale Maďarsko nebude blokovať sankcie proti Rusku.