KĽDR ukradla firmám vo svete za 21 mesiacov 2,8 miliardy USD v kryptomenách

Na Severnú Kóreu sú uvalené medzinárodné sankcie kvôli jej jadrovým testom a testom balistických striel. MSMT je mechanizmus, ktorý monitoruje dodržiavanie týchto sankcií. V roku 2024 ho vytvorilo 11 členských štátov OSN, medzi ktorými sú Spojené štáty, Južná Kórea či Japonsko. Prvú správu MSMT vydal tento rok v máji, dnes zverejnená správa je druhou v poradí.
Severokórejský režim podľa správy používa svoje kybernetické kapacity na obchádzanie sankcií OSN a generovanie príjmov pre svoje priority, vrátane vývoja zbraní hromadného ničenia a balistického programu.
Väčšina príjmov severokórejského režimu v cudzej mene vlani pochádzala z ukradnutých kryptomien a z predaja zbraní Rusku, uvádza správa. Severná Kórea sa tiež v rôznych častiach sveta snažila získať informácie týkajúce sa jadrových zariadení a výroby dronov, lodí a ponoriek. Severokórejskí hackeri podľa správy cielili nielen na západné firmy, ale napríklad aj na čínskeho výrobcu dronov.
Podrobná, viac ako 130-stránková správa popisuje systémy a metódy, ktoré KĽDR používa. Zverejňuje aj identitu niektorých severokórejských IT špecialistov.