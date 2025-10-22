Pravda Správy Svet KĽDR ukradla firmám vo svete za 21 mesiacov 2,8 miliardy USD v kryptomenách

Najmenej 2,8 miliardy dolárov v kryptomenách ukradol v období od vlaňajšieho januára do tohtoročného september severokórejský režim firmám z celého sveta. S odvolaním sa na správu, ktorú dnes zverejnil Multilaterálny tím pre monitorovanie sankcií (MSMT), to napísala agentúra Kjódó. Severokórejské kybernetické sily sú podľa správy národným programom, ktorý so svojou sofistikovanosťou blíži kybernetickým programom Ruska a Číny.

22.10.2025 20:39
debata (3)

Na Severnú Kóreu sú uvalené medzinárodné sankcie kvôli jej jadrovým testom a testom balistických striel. MSMT je mechanizmus, ktorý monitoruje dodržiavanie týchto sankcií. V roku 2024 ho vytvorilo 11 členských štátov OSN, medzi ktorými sú Spojené štáty, Južná Kórea či Japonsko. Prvú správu MSMT vydal tento rok v máji, dnes zverejnená správa je druhou v poradí.

Severokórejský režim podľa správy používa svoje kybernetické kapacity na obchádzanie sankcií OSN a generovanie príjmov pre svoje priority, vrátane vývoja zbraní hromadného ničenia a balistického programu.

Väčšina príjmov severokórejského režimu v cudzej mene vlani pochádzala z ukradnutých kryptomien a z predaja zbraní Rusku, uvádza správa. Severná Kórea sa tiež v rôznych častiach sveta snažila získať informácie týkajúce sa jadrových zariadení a výroby dronov, lodí a ponoriek. Severokórejskí hackeri podľa správy cielili nielen na západné firmy, ale napríklad aj na čínskeho výrobcu dronov.

Podrobná, viac ako 130-stránková správa popisuje systémy a metódy, ktoré KĽDR používa. Zverejňuje aj identitu niektorých severokórejských IT špecialistov.

