Kuba zadržala čínskeho fentanylového bossa, na ktorého USA vydali zatykač

Na Kube zatkli čínskeho fentanylového bossa známeho pod prezývkou „Brat Wang“. V júli utiekol z domáceho väzenia v Mexiku, kde sa rozhodovalo o jeho vydaní do Spojených štátov. Pre agentúru AFP to v stredu uviedli zdroje z mexických bezpečnostných zložiek, píše TASR. Komunistická Kuba sa k údajnému zatknutiu oficiálne nevyjadrila.

22.10.2025 20:54
Trump Foto: ,
Prezident USA Donald Trump odchádza po podpísaní zákona „Zastavme všetko smrteľné obchodovanie s fentanylom“ počas ceremoniálu vo Východnej miestnosti Bieleho domu v stredu 16. júla 2025 vo Washingtone.
Drogový pašerák Č' Tung Čang má údajne väzby na mexické drogové kartely Sinaloa a Jalisco New Generation. Na Kube zotrvá, kým úrady nerozhodnú o jeho možnom vydaní. Jeho útek z Mexika sa odohral počas rozhodovania o vydaní do USA, ktoré naňho vydali zatykač pre obvinenia z prania špinavých peňazí.

Fentanyl zabíja v uliciach Ameriky
Mexický minister bezpečnosti Omar García Harfuch ho v minulom roku označil za „významného medzinárodného operátora prania špinavých peňazí“ zodpovedného za „nadviazanie kontaktov s inými kartelmi na prepravu fentanylu z Číny do Strednej Ameriky, Južnej Ameriky, Európy a Spojených štátov“.

Washington pod vedením prezidenta Donalda Trumpa vyvíja tlak na Mexiko a Čínu, aby obmedzili obchodovanie s drogami a surovinami na ich výrobu.

Syntetický opioid fentanyl je asi 20– až 50-krát silnejší ako heroín a asi 50– až 100-krát účinnejší ako morfium. Je vysoko návykový a jeho výroba oveľa jednoduchšia a lacnejšia. Na čiernom trhu v Spojených štátoch do značnej miery nahradil heroín a opioidy na predpis, ako je oxykodón. V Spojených štátoch ročne na predávkovanie ním zomrie približne 75 000 ľudí.

Hoci Mexiko bolo hlavným zdrojom fentanylu predávaného v Spojených štátoch, Washington čoraz viac zameriava svoju pozornosť na dodávateľov prekurzorových zložiek so sídlom v Číne.

