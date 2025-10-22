Výrobca plošín využil lúpež v Louvri na reklamu, sľubuje rýchlu a tichú akciu. Riaditeľka priznala nedostatok kamier

Lupiči sa do Louvru dostali cez balkón s pomocou výsuvného rebríka s plošinou. K lúpeži použili model Agilo, o ktorom Böcker v katalógu na svojom webe uvádza, že je to najvýkonnejší zdvihák na sťahovanie nábytku, ktorý zároveň poskytuje bezkonkurenčnú mobilitu.
V novom príspevku na sociálnych sieťach Böcker pod fotografiou plošiny z miesta činu napísal, že model Agilo zvládne dopraviť až 400 kilogramové poklady rýchlosťou 42 metrov za minútu, a to všetko vďaka elektromotoru v tichosti šepotu. Na snímke nezabudla spoločnosť uviesť svoj názov aj s mottom Mein Weg nach oben (Moja cesta nahor).
Z Louvru si zatiaľ neznámi páchatelia podľa serveru France24 odniesli 8708 diamantov, 34 zafírov, 38 smaragdov a 212 perál. Hodnota lupu podľa odhadov presahuje 100 miliónov eur.Čítajte viac Historická hodnota je nevyčísliteľná. Zlodeji v Louvri spôsobili škodu za asi 88 miliónov eur
Riaditeľka priznala, že mali málo kamier
Riaditeľka Louvru Laurence des Cars priznala, že nemali dostatočne dosť kamier na pokrytie vonkajších múrov múzea. Senátori vypočúvali des Carsovú, ako sa zlodejom podarilo v nedeľu za sedem minút ukradnúť šperky za desiatky miliónov eur. Lúpež opäť vyvolala otázky o bezpečnosti vo francúzskych múzeách.
„Napriek našim snahám a každodennej tvrdej práci sme zlyhali,“ povedala des Carsová zákonodarcom vo svojom prvom verejnom vyhlásení od nedele. Uviedla, že všetky alarmy počas vlámania fungovali, no kamery nezachytili miesto vniknutia zlodejov. „Jediná kamera je nasmerovaná na západ a nezachytila balkón, cez ktorý sa vlámanie uskutočnilo,“ dodala. „Perimetrické kamery sú staré a dohľad nad vonkajšími múrmi múzea je veľmi nedostatočný.“ Obhajovala však bezpečnostný plán múzea v hodnote 80 miliónov eur a spochybnila nedávnu správu o „pretrvávajúcich oneskoreniach“ pri jeho realizácii.Čítajte viac Lúpež storočia v Louvri, to si Francúzi nezaslúžili
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu nariadil „zrýchlenie“ bezpečnostných opatrení v Louvri po opätovnom otvorení múzea pre turistov. Des Carsová uviedla, že po krádeži v nedeľu podala demisiu, no ministerstvo kultúry ju neprijalo.
Šperk od Napoleona
Zlodeji ukradli osem predmetov, vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon I. daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Luise, a diadému, ktorý kedysi patril cisárovnej Eugénii a je posiaty takmer 2 000 diamantmi.
„Vyšetrovanie pokračuje,“ uviedol minister vnútra Laurent Nunez, ktorý potvrdil, že bolo nasadených viac ako 100 vyšetrovateľov. „Som si istý, že páchateľov nájdeme,“ dodal. Parížska prokurátorka Laure Beccuau označila finančnú stratu za „mimoriadnu“, no väčšiu škodu vidí v strate historického dedičstva Francúzska.Čítajte viac Stačili im iba štyri minúty. Zlodeji ukradli z Louvru vzácne šperky, ich útek pripomínal scénu z filmu
Lúpež v Louvri je najnovšou v rade krádeží vo francúzskych múzeách, čo vyvoláva otázky o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií v krajine. Zástupca odborov Christian Galani, ktorý pracuje v Louvri, uviedol, že múzeum nemá dostatok bezpečnostných pracovníkov po znížení počtu zamestnancov za posledných 15 rokov, hoci počet návštevníkov výrazne vzrástol.
Menej ako 24 hodín po tejto vysoko medializovanej lúpeži múzeum vo východnom Francúzsku venované osvietenskému filozofovi Denisovi Diderotovi oznámilo krádež zlatých a strieborných mincí po nájdení rozbitej vitríny. Len minulý mesiac sa zlodeji vlámaním dostali do Prírodovedného múzea v Paríži a ukradli zlaté nugety v hodnote viac ako 1,5 milióna dolárov. Tiež minulý mesiac zlodeji ukradli dve taniere a vázu z múzea v meste Limoges, pričom škoda bola odhadnutá na 7,6 milióna dolárov. Avšak lúpeže v Louvri boli zriedkavejšie.