Vojaci pálili slepými, polícia reagovala ostrými. Cvičenie v Bavorsku sa skončilo prestrelkou

Vojenská polícia pri bavorskom Erdingu vykonávala manévre, ktorých sa zrejme zľakali miestni obyvatelia. Tí informovali políciu o pohybe ľudí v maskovacích odevoch s dlhými strelnými zbraňami. Policajtov, ktorí na miesto prišli, považovali ich vojenskí kolegovia za súčasť cvičenia, preto na nich začali strieľať slepými nábojmi. Polícia paľbu opätovala, avšak s použitím ostrej munície.
Polícia bližšie podrobnosti neoznámila, uviedla ale, že na mieste podnikla veľký zásah aj s nasadením vrtuľníka. Policajný hovorca uviedol, že verejnosti žiadne nebezpečenstvo nehrozí.