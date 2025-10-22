Pravda Správy Svet Vojaci pálili slepými, polícia reagovala ostrými. Cvičenie v Bavorsku sa skončilo prestrelkou

Vojaci pálili slepými, polícia reagovala ostrými. Cvičenie v Bavorsku sa skončilo prestrelkou

Vojenské cvičenie v Bavorsku kvôli nedorozumeniu vyústilo v prestrelku s políciou, zranenia utrpeli dvaja ľudia. Dnes o tom informoval portál mníchovského denníka Münchner Merkúr.

22.10.2025 22:18
debata (2)

Vojenská polícia pri bavorskom Erdingu vykonávala manévre, ktorých sa zrejme zľakali miestni obyvatelia. Tí informovali políciu o pohybe ľudí v maskovacích odevoch s dlhými strelnými zbraňami. Policajtov, ktorí na miesto prišli, považovali ich vojenskí kolegovia za súčasť cvičenia, preto na nich začali strieľať slepými nábojmi. Polícia paľbu opätovala, avšak s použitím ostrej munície.

Polícia bližšie podrobnosti neoznámila, uviedla ale, že na mieste podnikla veľký zásah aj s nasadením vrtuľníka. Policajný hovorca uviedol, že verejnosti žiadne nebezpečenstvo nehrozí.

Po vyhrážkach od mafie som k autu chodil po štyroch, spomína Václav Neuer. O zločinoch píšem veci, ktoré som sám zažil, ale v knihách vždy vyhrá dobro
Video
Nemecko Herdeck Starostka Nôž Útok Čítajte viac Útočila jej 17-ročná dcéra. Nemecká komunálna politička je mimo ohrozenia života, zvládla už aj vypovedať
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nemecko #vojenské cvičenie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"