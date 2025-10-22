Trump zrušil pri strelách Storm Shadow kľúčové obmedzenie, Ukrajinci tak môžu útočiť hlbšie v Rusku

The Wall Street Journal spomína konkrétne strely Storm Shadow, ktoré sú odpaľované z ukrajinských vojenských lietadiel a majú dolet okolo 290 kilometrov. Spojené štáty môžu obmedziť použitie týchto zbraní Ukrajinou, pretože spomínané strely využívajú americké dáta na zameranie cieľov, podotkol WSJ. Strely Storm Shadow/SCALP už predtým dodali Ukrajine Británia a Francúzsko.
Ukrajinská armáda strely Storm Shadow podľa svojho utorkového vyjadrenia použila pri údere na kľúčový chemický závod na výrobu výbušnín a raketového paliva v ruskej Brjanskej oblasti, pričom rakety podľa nej úspešne prenikli ruskou protivzdušnou obranou. Agentúra Reuters upozornila, že ukrajinské ozbrojené sily nezvyčajne zmienili priamo strely Storm Shadow.
Bývalý americký prezident Joe Biden schválil ku koncu svojho mandátu, aby Ukrajina mohla používať strely Storm Shadow a americké strely ATACMS proti cieľom v Rusku, poznamenal WSJ. Potom, čo sa však v januári vrátil do Bieleho domu Trump, Pentagon podľa denníka zaviedol procedúru na schvaľovanie cezhraničných úderov s použitím amerických striel alebo rakiet, ktoré používajú dáta z USA.
V rámci tohto mechanizmu mal americký minister obrany Pete Hegseth konečné slovo v tom, či môže Ukrajina použiť relevantné západné zbrane dlhého doletu na útok na Rusko. Žiadne také údery neboli schválené až donedávna, keď sa právomoc posväcovať takéto útoky vrátila pod Veliteľstvo ozbrojených síl USA pre Európu, ktoré vedie generál Alexus Grynkewich, píše WSJ s odvolaním sa na dvoch amerických činiteľov.
Kratší dolet ako Tomahawky
Obnovené povolenie na používanie striel Storm Shadow síce nepredstavuje zásadnú zmenu na bojisku, pretože majú oveľa kratší dolet ako americké strely Tomahawk (od 1 600 do 2 500 km), a Ukrajina ich použila na útoky na Rusko už skôr, ale umožňujú Kyjevu údery na Rusko rozšíriť, podotkol WSJ. Ukrajinci na údery na ciele v Rusku používajú aj drony vlastnej výroby.
Denník v súvislosti s týmito informáciami podotkol, že prezident Trump v októbri vyvinul tlak na Kremeľ, aby prinútil Moskvu začať rokovania o ukončení vojny, ktorú rozpútalo v roku 2022 Rusko na príkaz prezidenta Vladimíra Putina. Hovorilo sa aj o možnosti, že by Washington poskytol Kyjevu strely Tomahawk, z čoho ale podľa dostupných informácií zatiaľ zišlo.