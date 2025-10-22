Pravda Správy Svet Držiteľ Oscara i Pulitzerovej ceny. 450 židovských osobností žiada uvalenie protiizraelských sankcií: Nezrádzame judaizmus

Držiteľ Oscara i Pulitzerovej ceny. 450 židovských osobností žiada uvalenie protiizraelských sankcií: Nezrádzame judaizmus

Významné židovské osobnosti z celého sveta žiadajú v otvorenom liste OSN a svetových štátnikov, aby uvalili sankcie na izraelských predstaviteľov a orgány za činy, ktoré sa podľa nich v podstate rovnajú genocíde, uvádza denník The Guardian. Medzi viac ako 450 signatármi listu sú bývalí izraelskí predstavitelia, držitelia Oscarov, spisovatelia a intelektuáli, ktorí žiadajú vyvodenie zodpovednosti za konanie Izraela v Pásme Gazy, na okupovanom Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme.

22.10.2025 23:31
Donald Trump a Benjamin Netanjahu Foto:
Donald Trump a Benjamin Netanjahu v Bielom dome vo Washingtone D.C. 29. septembra 2025.
debata

„Nezabudli sme, že mnoho zákonov, chárt a dohovorov, ktoré boli spísané k ochrane a obrane všetkého ľudského života, bolo vytvorených v reakcii na holokaust,“ uviedli signatári s tým, že ich teraz Izrael vytrvalo porušuje.

Medzi signatármi sú bývalý predseda izraelského parlamentu Avraham Burg, niekdajší izraelský mierový vyjednávač Daniel Levy, britský spisovateľ Michael Rosen, kanadská spisovateľka Naomi Kleinová, americký herec Wallace Shawn, Oscarom ocenený režisér Jonathan Glazer.

Po dvoch rokoch v rukách teroristov konečne doma. Hamas prepustil izraelských rukojemníkov
Video

Signatári žiadajú svetových štátnikov, aby rešpektovali rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) a Medzinárodného trestného súdu (ICC) a vyhli sa spoluzodpovednosti za porušovanie medzinárodného práva tým, že zastavia dodávky zbraní Izraelu a uvalia cielené sankcie. Ďalej žiadajú zabezpečenie dostatočného prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a „odmietnutie nepravdivého obvinenia z antisemitizmu tých, ktorí volajú po mieri a spravodlivosti“.

Žiada zrada judaizmu

„Naša solidarita s Palestínčanmi nie je zradou judaizmu, ale jeho naplnením,“ cituje The Guardian z otvoreného listu. „Keď naši mudrci učili, že zničiť jeden život znamená zničiť celý svet, nevytesali výnimku ohľadom Palestínčanov,“ cituje denník.

Z genocídy viní Izrael aj niektoré krajiny a to isté uviedla v septembri aj nezávislá vyšetrovacia komisia OSN. Tento rok v auguste panel OSN oznámil, že v niektorých častiach Pásma Gazy je hladomor. Izraelská vláda odmieta obvinenia z genocídy aj tvrdenia o hladomore.

zbrane izrael libanon hizballáh Čítajte viac Španielsko stoplo Izraelu zbrane, parlament schválil embargo

Už v decembri 2023 podala Juhoafrická republika na Medzinárodný súdny dvor žiadosť o začatie konania s Izraelom, ktorý sa podľa JAR dopúšťa v Pásme Gazy genocídy.

Vlani v novembri vydal ICC zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvôli podozreniu zo spolupáchateľstva na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, vrátane používania vyhladovania ako vojnového nástroja v Pásme Gazy.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Pásmo Gazy #Benjamin Netanjahu #izraelsko-palestínsky konflikt
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"