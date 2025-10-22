Držiteľ Oscara i Pulitzerovej ceny. 450 židovských osobností žiada uvalenie protiizraelských sankcií: Nezrádzame judaizmus

„Nezabudli sme, že mnoho zákonov, chárt a dohovorov, ktoré boli spísané k ochrane a obrane všetkého ľudského života, bolo vytvorených v reakcii na holokaust,“ uviedli signatári s tým, že ich teraz Izrael vytrvalo porušuje.
Medzi signatármi sú bývalý predseda izraelského parlamentu Avraham Burg, niekdajší izraelský mierový vyjednávač Daniel Levy, britský spisovateľ Michael Rosen, kanadská spisovateľka Naomi Kleinová, americký herec Wallace Shawn, Oscarom ocenený režisér Jonathan Glazer.
Signatári žiadajú svetových štátnikov, aby rešpektovali rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) a Medzinárodného trestného súdu (ICC) a vyhli sa spoluzodpovednosti za porušovanie medzinárodného práva tým, že zastavia dodávky zbraní Izraelu a uvalia cielené sankcie. Ďalej žiadajú zabezpečenie dostatočného prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a „odmietnutie nepravdivého obvinenia z antisemitizmu tých, ktorí volajú po mieri a spravodlivosti“.
Žiada zrada judaizmu
„Naša solidarita s Palestínčanmi nie je zradou judaizmu, ale jeho naplnením,“ cituje The Guardian z otvoreného listu. „Keď naši mudrci učili, že zničiť jeden život znamená zničiť celý svet, nevytesali výnimku ohľadom Palestínčanov,“ cituje denník.
Z genocídy viní Izrael aj niektoré krajiny a to isté uviedla v septembri aj nezávislá vyšetrovacia komisia OSN. Tento rok v auguste panel OSN oznámil, že v niektorých častiach Pásma Gazy je hladomor. Izraelská vláda odmieta obvinenia z genocídy aj tvrdenia o hladomore.Čítajte viac Španielsko stoplo Izraelu zbrane, parlament schválil embargo
Už v decembri 2023 podala Juhoafrická republika na Medzinárodný súdny dvor žiadosť o začatie konania s Izraelom, ktorý sa podľa JAR dopúšťa v Pásme Gazy genocídy.
Vlani v novembri vydal ICC zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvôli podozreniu zo spolupáchateľstva na vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, vrátane používania vyhladovania ako vojnového nástroja v Pásme Gazy.