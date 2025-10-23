Pravda Správy Svet ONLINE: Rusko opäť poslalo drony na Kyjev, je to odveta za ukrajinské útoky strelami Storm Shadow

Moskva uviedla, že jej údery sú odvetou za ukrajinské útoky na ruské civilné ciele. Ukrajinci v utorok zasiahli aj chemičku raketami Storm Shadow.

23.10.2025 06:00
vojna na Ukrajine Foto: ,
Hasiči uhasili požiar, keď ruské drony zasiahli mestskú materskú školu počas leteckého útoku v Charkove na Ukrajine v stredu 22. októbra 2025.
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá 1 338 dní
6:00 Ruské bezpilotné lietadlá zaútočili druhú noc po sebe na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, kde zranili štyri osoby a poničili niekoľko budov. Napísala to vo štvrtok agentúra Reuters. Rusko noc predtým na Kyjev a jeho okolie vyslalo štyri stovky dronov a bezmála tridsiatku rakiet, ktoré pripravili o život šesť ľudí.

Drony v noci na štvrtok poškodili niekoľko obytných domov a ďalších budov, vrátane materskej školy, uviedol šéf vojenskej správy metropoly Tymur Tkačenko. Predstavitelia mesta varovali obyvateľov pred možným raketovým útokom, dodala agentúra.

Rusko v stredu v noci vyslalo na Kyjev a priľahlé okolie 405 bezpilotných lietadiel a 28 rakiet, ktoré si okrem šiestich obetí vyžiadali 17 zranených a výpadky elektriny vo väčšine ukrajinských oblastí. Moskva potom uviedla, že jej údery boli odvetou za ukrajinské útoky na ruské civilné ciele. Ukrajinská armáda totiž v utorok večer oznámila, že vykonala kombinovaný vzdušný úder okrem iného s britskými strelami Storm Shadow, ktorý v Brjanskej oblasti zasiahol kľúčový chemický závod vyrábajúci výbušniny a raketové palivo.

