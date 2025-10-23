Pravda Správy Svet Žiadne stretnutie, ale tvrdý úder: Trump zrušil summit s Putinom a uvalil "obrovské sankcie" na ruské ropné giganty

Žiadne stretnutie, ale tvrdý úder: Trump zrušil summit s Putinom a uvalil "obrovské sankcie" na ruské ropné giganty

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešok oznámil, že zrušil plánovaný summit s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti, pretože sa mu jeho uskutočnenie v súčasnosti nezdalo správne. Dôvodom je aj nedostatočný pokrok v diplomatických snahách o ukončenie vojny na Ukrajine, informovali stanica CNN a agentúra Reuters.

23.10.2025 06:10
debata (4)
Bombardér B-2 Spirit nad hlavami Putina a Trumpa
Video
Zdroj: X/media

Spojené štáty v stredu večer zároveň uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti v snahe ukončiť konflikt, ktorý Rusko začalo vo februári 2022.

Šéf Bieleho domu minulý týždeň po telefonáte s Putinom vyhlásil, že ich stretnutie by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov. Niektoré médiá však tento týždeň s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa z Bieleho domu uviedli, že stretnutie prezidentov sa v najbližšom čase neplánuje.

Trump Čítajte viac Summit v Budapešti sa nekoná. Zatlačila Európa po prvý raz na Trumpa?

„Nezdalo sa mi, že sme sa dostali tam, kam sa musíme dostať – tak som to zrušil, ale v budúcnosti to uskutočníme,“ povedal podľa webu CNN novinárom v Oválnej pracovni. Rozhovory s Putinom o ukončení vojny na Ukrajine sú podľa Trumpa síce dobré, ale nakoniec nikam nevedú, napísala agentúra AFP. Americký prezident podľa Reuters v tejto súvislosti vyjadril frustráciu z uviaznutých rokovaní.

Ukrajinské drony rozmetali veľký ruský mechanizovaný útok pri Pokrovsku
Video
Ruská armáda obnovila masívne mechanizované útoky v smere na strategické mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti, ale za cenu jedných z najvyšších strát ťažkej techniky za posledné mesiace. Ukrajinské drony, delostrelectvo a míny zničili najmenej 20 vozidiel z jednej 35-vozidlovej ruskej útočnej kolóny. / Zdroj: 82. samostatná výsadkovo-útočná bukovinská brigáda / Telegram

Americký minister financií Scott Bessent len krátko predtým oznámil, že Spojené štáty uvaľujú sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosneft a Lukoil a desiatky ich dcérskych spoločností. Ako dôvod uviedol, že Putin odmieta „túto nezmyselnú“ vojnu ukončiť, a preto uvaľuje sankcie na spoločnosti, ktoré financujú „kremeľskú vojnovú mašinériu“.

„Ide o obrovské sankcie a dúfame, že nebudú trvať dlho. Dúfame, že vojna bude ukončená,“ povedal podľa AFP Trump.

Storm Shadow Čítajte viac Trump zrušil pri strelách Storm Shadow kľúčové obmedzenie, Ukrajinci tak môžu útočiť hlbšie v Rusku
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #USA #Biely dom #Donald Trump #vojna na Ukrajine #sankcie proti Rusku
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"