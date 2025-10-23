Žiadne stretnutie, ale tvrdý úder: Trump zrušil summit s Putinom a uvalil "obrovské sankcie" na ruské ropné giganty

Spojené štáty v stredu večer zároveň uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti v snahe ukončiť konflikt, ktorý Rusko začalo vo februári 2022.
Šéf Bieleho domu minulý týždeň po telefonáte s Putinom vyhlásil, že ich stretnutie by sa mohlo uskutočniť do dvoch týždňov. Niektoré médiá však tento týždeň s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa z Bieleho domu uviedli, že stretnutie prezidentov sa v najbližšom čase neplánuje.Čítajte viac Summit v Budapešti sa nekoná. Zatlačila Európa po prvý raz na Trumpa?
„Nezdalo sa mi, že sme sa dostali tam, kam sa musíme dostať – tak som to zrušil, ale v budúcnosti to uskutočníme,“ povedal podľa webu CNN novinárom v Oválnej pracovni. Rozhovory s Putinom o ukončení vojny na Ukrajine sú podľa Trumpa síce dobré, ale nakoniec nikam nevedú, napísala agentúra AFP. Americký prezident podľa Reuters v tejto súvislosti vyjadril frustráciu z uviaznutých rokovaní.
Americký minister financií Scott Bessent len krátko predtým oznámil, že Spojené štáty uvaľujú sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosneft a Lukoil a desiatky ich dcérskych spoločností. Ako dôvod uviedol, že Putin odmieta „túto nezmyselnú“ vojnu ukončiť, a preto uvaľuje sankcie na spoločnosti, ktoré financujú „kremeľskú vojnovú mašinériu“.
„Ide o obrovské sankcie a dúfame, že nebudú trvať dlho. Dúfame, že vojna bude ukončená,“ povedal podľa AFP Trump.Čítajte viac Trump zrušil pri strelách Storm Shadow kľúčové obmedzenie, Ukrajinci tak môžu útočiť hlbšie v Rusku